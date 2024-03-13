На що здатні нові бюджетні смартфони Motorola — Moto G Power 5G та Moto G 5G

Бюджетні Moto G мають непогані оновлення. Фото: wired.com

Motorola представила нові версії своїх доступних 5G-телефонів Moto G Power 5G та Moto G. Смартфони отримали покращення у частині камери, процесора та зарядки.

Про це повідомила GSMarena.

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Moto G Power 5G (2024)

Дисплей Motorola Moto G Power 5G (2024) збільшився до 6,7 дюйма, але залишився IPS LCD з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц.

50 МП камера отримала оптичну стабілізацію зображення (OIS). Також встановлена 8 МП надширококутна (118°), яка також подвоюється як макрокамера (у моделі 2023 року не було UW-модуля). Камера для селфі має 16 МП сенсор.

Телефон працює на чипсеті Dimensity 7020, хоча це ледь помітне покращення у порівнянні з Dimensity 930, який використовувався в торішній моделі. Але процесор тепер працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті (з додатковими 8 ГБ віртуальної оперативки) та оснащений 128 ГБ накопичувача UFS 2.2.

Місткість акумулятора 5000 мАг залишилася такою ж, але швидкість дротової зарядки подвоїлася до 30 Вт. Плюс Motorola вперше для лінійки Moto G включила бездротову зарядку 15 Вт.

Ціна — 300 доларів.

Moto G (2024)

Перший телефон Motorola, який використовує чип Snapdragon 4 Gen 1 (торішня модель мала Snapdragon 480+). Це повинно забезпечити значний приріст продуктивності, навіть попри лише 4 ГБ оперативки (плюс 4 ГБ додаткової віртуальної оперативної пам'яті). Накопичувач становить 128 ГБ.

Екран схожий на минулорічний — 6,6-дюймовий РК-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, але з роздільною здатністю лише HD+.

Камера також не зазнала особливих змін: основний модуль має 50 МП сенсор, до якого приєднана спеціальна макрокамера. Також є 8 МП камера для селфі.

Місткість акумулятора становить 5 000 мАг, але дротова зарядка отримала потужність 18 Вт (у минулої моделі 15 Вт).

Ціна — 200 доларів.

Обидві моделі мають NFC-зв'язок, якого не було у попередніх версіях. Крім того, телефони отримали слоти microSD.

Раніше ми порівнювали смартфони Motorola Razr 2023 та Samsung Galaxy Z Flip 5, а також — Galaxy Z Flip5 та Motorola Razr+.