На что способны новые бюджетные смартфоны Motorola — Moto G Power 5G и Moto G 5G

Бюджетные Moto G имеют хорошие обновления. Фото: wired.com

Motorola представила новые версии доступных 5G-телефонов Moto G Power 5G и Moto G. Смартфоны получили улучшения в части камеры, процессора и зарядки.

Об этом сообщила GSMarena.

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Moto G Power 5G (2024)

Дисплей Motorola Moto G Power 5G (2024) увеличился до 6,7 дюйма, но остался IPS LCD с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

50 МП камера получила оптическую стабилизацию изображения (OIS). Также установлена 8 МП сверхширокоугольная (118°), которая также удваивается как макрокамера (у модели 2023 не было UW-модуля). Камера для селфи имеет 16 МП сенсор.

Телефон работает на чипсете Dimensity 7020, хотя это едва заметное улучшение по сравнению с Dimensity 930, который использовался в прошлогодней модели. Но процессор теперь работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти (с дополнительными 8 ГБ виртуальной оперативки) и оснащен 128 ГБ накопителя UFS 2.2.

Емкость аккумулятора 5000 мАч осталась такой же, но скорость проводной зарядки удвоилась до 30 Вт. Плюс Motorola в первый раз для линейки Moto G включила беспроводную зарядку 15 Вт.

Цена – 300 долларов.

Moto G (2024)

Первый телефон Motorola, использующий чип Snapdragon 4 Gen 1 (прошлогодняя модель имела Snapdragon 480+). Это должно обеспечить значительный прирост производительности, даже несмотря на 4 ГБ оперативной памяти (плюс 4 ГБ дополнительной виртуальной оперативки). Накопитель составляет 128 ГБ.

Экран похож на прошлогодний – 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но с разрешением только HD+.

Камера также не претерпела особых изменений — основной модуль имеет 50 МП сенсор, к которому подключена специальная макрокамера. Также есть 8 МП камера для селфи.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, но проводная зарядка получила мощность 18 Вт (у прошлой модели 15 Вт).

Цена – 200 долларов.

Обе модели имеют NFC-связь, которой не было в предыдущих версиях. Кроме того, телефоны получили слоты microSD.

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