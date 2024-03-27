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Надтонкий складаний смартфон vivo X Fold3 Pro нарешті продадуть за межами КНР

27 березня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Довгоочікуваний складаний смартфон vivo X Fold3 виходить на світовий ринок
vivo X Fold3 важить лише 236 г. Фото: gadgets360
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Кілька випусків складаних смартфонів vivo продавали виключно в Китаї. Ймовірно, компанія змінила своє рішення, починаючи зі щойно представленого телефона vivo X Fold3 Pro.

Про це повідомила GSMarena.

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Хоча сама компанія поки не заявляла нічого подібного, X Fold3 Pro пройшов сертифікацію в Індонезії. Отже, легко припустити, що vivo X Fold3 Pro потрапить й до інших країн, окрім Китаю.

Він, безумовно, буде бажаним конкурентом таким пристроям, як Samsung Galaxy Z Fold 5.

Телефон має товщину всього 11,2 мм в складеному стані (5,2 мм в розкладеному) і вагу лише 236 г.

Ціна — від 970 доларів. Що дешевше за конкурентів серед складаних смартфонів.

Специфікації X Fold3 Pro

  • Складаний AMOLED-екран LTPO діагоналлю 8,03" 120 Гц, зовнішній 6. 53" 120 Гц AMOLED-дисплей (обидва з піковою яскравістю 4500 ніт).
  • Чип Snapdragon 8 Gen 3.
  • До 16 ГБ оперативної та 1 ТБ постійної пам'яті.
  • Потрійна тильна камера (50 МП основна, 50 МП ультраширококутна, 64 МП 3-кратний перископний телефото), пара 32 МП селфі-камер (по одній на кожен екран).
  • Акумулятор 5700 мАг з підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 100 Вт та 50 Вт.

Раніше ми порівнювали Google Pixel 8 Pro з Pixel Fold, а також OnePlus Open з Samsung Galaxy Z Fold 5.

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