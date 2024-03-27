Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Сверхтонкий складной смартфон vivo X Fold3 Pro наконец-то продадут за пределами КНР arrow

Сверхтонкий складной смартфон vivo X Fold3 Pro наконец-то продадут за пределами КНР

27 марта 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Долгожданный складной смартфон vivo X Fold3 выходит на мировой рынок
vivo X Fold3 весит всего 236 г. Фото: gadgets360
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Несколько выпусков складных смартфонов vivo продавали исключительно в Китае. Вероятно, компания изменила свое решение, начиная с только что представленного телефона vivo X Fold3 Pro.

Об этом сообщила GSMarena.

Читайте также:

Хотя сама компания пока не заявляла ничего подобного, X Fold3 Pro прошел сертификацию в Индонезии. Итак, легко предположить, что vivo X Fold3 Pro попадет и в другие страны, кроме Китая.

Он, безусловно, будет желаемым конкурентом таким устройствам как Samsung Galaxy Z Fold 5.

Телефон имеет толщину всего 11,2 мм в сложенном состоянии (5,2 мм в разложенном) и вес всего 236 г.

Цена — от 970 долларов. Что дешевле конкурентов среди складных смартфонов.

Характеристики X Fold3 Pro

  • Складной AMOLED-экран LTPO диагональю 8,03" 120 Гц, внешний 6.53" 120 Гц AMOLED-дисплей (оба с пиковой яркостью 4500 нит).
  • Чип Snapdragon 8 Gen 3.
  • До 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.
  • Тройная тыльная камера (50 МП основная, 50 МП ультраширокоугольная, 64 МП 3-кратное перископное телефото), пара 32 МП селфи-камер (по одной на каждый экран).
  • Аккумулятор 5700 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 Вт и 50 Вт.

Ранее мы сравнивали Google Pixel 8 Pro с Pixel Fold, а также OnePlus Open с Samsung Galaxy Z Fold 5.

Китай
телефоны
гаджеты
технологии
смартфон
цены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом