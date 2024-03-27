Долгожданный складной смартфон vivo X Fold3 выходит на мировой рынок

vivo X Fold3 весит всего 236 г. Фото: gadgets360

Несколько выпусков складных смартфонов vivo продавали исключительно в Китае. Вероятно, компания изменила свое решение, начиная с только что представленного телефона vivo X Fold3 Pro.

Об этом сообщила GSMarena.

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Хотя сама компания пока не заявляла ничего подобного, X Fold3 Pro прошел сертификацию в Индонезии. Итак, легко предположить, что vivo X Fold3 Pro попадет и в другие страны, кроме Китая.

Он, безусловно, будет желаемым конкурентом таким устройствам как Samsung Galaxy Z Fold 5.

Телефон имеет толщину всего 11,2 мм в сложенном состоянии (5,2 мм в разложенном) и вес всего 236 г.

Цена — от 970 долларов. Что дешевле конкурентов среди складных смартфонов.

Характеристики X Fold3 Pro

Складной AMOLED-экран LTPO диагональю 8,03" 120 Гц, внешний 6.53" 120 Гц AMOLED-дисплей (оба с пиковой яркостью 4500 нит).

Чип Snapdragon 8 Gen 3.

До 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Тройная тыльная камера (50 МП основная, 50 МП ультраширокоугольная, 64 МП 3-кратное перископное телефото), пара 32 МП селфи-камер (по одной на каждый экран).

Аккумулятор 5700 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 Вт и 50 Вт.

Ранее мы сравнивали Google Pixel 8 Pro с Pixel Fold, а также OnePlus Open с Samsung Galaxy Z Fold 5.