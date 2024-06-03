ТОП-3 повербанків різних цінових категорій для конкретних задач в блекаут

Повербанки. Фото: freeredar.shop

Повербанки відрізняються за вагою, розмірами, місткістю, потужністю та додатковими функціями. Експерти вибрали три пристрої відомих брендів за співвідношенням ціни та якості, які демонструють гарну надійність.

Про це написав NV.

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Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАг 22,5 Вт

Ціна: 899 грн

Пристрій може заряджати смартфони, планшети та підтримувати життя в не особливо вимогливих ноутбуках.

Від Mi Power Bank можна одночасно заряджати до трьох пристроїв — він має два порти USB-A та один USB-C.

Його місткості вистачає, щоб кілька разів повністю зарядити смартфон. Wi-Fi роутер працюватиме від нього до 14 годин.

Сам повербанк від зарядки потужність 45 Вт заряджається за дві години.

Baseus Elf 20000 мАг 65 Вт

Ціна: 1999 грн

Повербанк має два USB-A та два USB-C роз'єми (один із них у вигляді вбудованого короткого кабелю), підтримку швидкого заряджання для смартфонів і Power Delivery для ноутбуків (65 Вт), можливість наскрізного заряджання та зручний дисплей.

Але потужність 65 Вт дасть змогу поповнити заряд батареї ноутбука швидко, але не набагато.

Promate PowerMine-130W 38000 мАг 100 Вт

Ціна: 4499 грн

Повербанк значний як за місткістю — 38000 мАг, так і за потужністю — 130 Вт. А один з пристроїв за протоколом Power Delivery може отримувати 100 Вт.

Для сучасних ноутбуків цього вистачає для найшвидшого заряджання, якщо не йдеться про геймерські пристрої з блоками живлення потужністю 200−300 Вт для роботи дискретної відеокарти.

Гаджет має три роз'єми — USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) і USB-C (з Power Delivery — 100 Вт).

Заряджання самого повербанка займає близько двох годин при використанні зарядки 100 Вт.

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C.