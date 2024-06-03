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Найкращі повербанки за співвідношенням ціни та якості, які допоможуть в блекаут

3 червня 2024 21:20
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 повербанків різних цінових категорій для конкретних задач в блекаут
Повербанки. Фото: freeredar.shop
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Повербанки відрізняються за вагою, розмірами, місткістю, потужністю та додатковими функціями. Експерти вибрали три пристрої відомих брендів за співвідношенням ціни та якості, які демонструють гарну надійність.

Про це написав NV.

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Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАг 22,5 Вт

Ціна: 899 грн

Пристрій може заряджати смартфони, планшети та підтримувати життя в не особливо вимогливих ноутбуках.

Від Mi Power Bank можна одночасно заряджати до трьох пристроїв — він має два порти USB-A та один USB-C.

Його місткості вистачає, щоб кілька разів повністю зарядити смартфон. Wi-Fi роутер працюватиме від нього до 14 годин.

Сам повербанк від зарядки потужність 45 Вт заряджається за дві години.

Baseus Elf 20000 мАг 65 Вт

Ціна: 1999 грн

Повербанк має два USB-A та два USB-C роз'єми (один із них у вигляді вбудованого короткого кабелю), підтримку швидкого заряджання для смартфонів і Power Delivery для ноутбуків (65 Вт), можливість наскрізного заряджання та зручний дисплей.

Але потужність 65 Вт дасть змогу поповнити заряд батареї ноутбука швидко, але не набагато.

Promate PowerMine-130W 38000 мАг 100 Вт

Ціна: 4499 грн

Повербанк значний як за місткістю — 38000 мАг, так і за потужністю — 130 Вт. А один з пристроїв за протоколом Power Delivery може отримувати 100 Вт.

Для сучасних ноутбуків цього вистачає для найшвидшого заряджання, якщо не йдеться про геймерські пристрої з блоками живлення потужністю 200−300 Вт для роботи дискретної відеокарти.

Гаджет має три роз'єми — USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) і USB-C (з Power Delivery — 100 Вт).

Заряджання самого повербанка займає близько двох годин при використанні зарядки 100 Вт.

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C.

електроенергія
смартфон
блекаут
ноутбук
гаджети
поради
Xiaomi

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