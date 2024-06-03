ТОП-3 павербанков разных ценовых категорий для конкретных задач в блекаут

Павербанки. Фото: freeredar.shop

Павербанки отличаются по весу, размерам, емкости, мощности и дополнительным функциям. Эксперты выбрали три устройства известных брендов по соотношению цены и качества, которые демонстрируют хорошую надежность.

Об этом написал NV.

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Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАч 22,5 Вт

Цена: 899 грн

Устройство может заряжать смартфоны, планшеты и поддерживать жизнь в не особо требовательных ноутбуках.

От Mi Power Bank можно одновременно заряжать до трех устройств — он имеет два порта USB-A и один USB-C.

Его емкости хватает, чтобы несколько раз полностью зарядить смартфон. Wi-Fi роутер будет работать от него до 14 часов.

Сам повербанк от зарядки мощность 45 Вт заряжается за два часа.

Baseus Elf 20000 мАч 65 Вт

Цена: 1999 грн

Повербанк имеет два USB-A и два USB-C разъема (один из них в виде встроенного короткого кабеля), поддержку быстрой зарядки для смартфонов и Power Delivery для ноутбуков (65 Вт), возможность сквозной зарядки и удобный дисплей.

Но мощность 65 Вт позволит пополнить заряд батареи ноутбука быстро, но ненамного.

Promate PowerMine-130W 38000 мАч 100 Вт

Цена: 4499 грн

Повербанк значителен как по емкости — 38000 мАч, так и по мощности — 130 Вт. А одно из устройств по протоколу Power Delivery может получать 100 Вт.

Для современных ноутбуков этого хватает для самой быстрой зарядки, если речь не идет о геймерских устройствах с блоками питания мощностью 200-300 Вт для работы дискретной видеокарты.

Гаджет имеет три разъема — USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) и USB-C (с Power Delivery — 100 Вт).

Заряжание самого павербанка занимает около двух часов при использовании зарядки 100 Вт.

Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C.