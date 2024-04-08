Як збільшити звук будильника на смартфоні за допомогою чашки

В чашці смартфон звучатиме гучніше. Фото автора.

Мало хто знає, якщо покласти смартфон у чашку, можна значно збільшити гучність його звуку. Ваш будильник у такому разі почують не лише найближчі сусіди.

Про це повідомив ТСН.

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Якщо динамік телефона слабо відтворює звук будильника, й пристрій не здатний розбудити вас вранці на роботу, візьміть порожню суху чашку та покладіть туди на ніч смартфон.

Чому посилиться звук смартфона

В означений час звук будильника не лише значно збільшиться, але й стане насиченішим. Річ у тім, що звук динаміка стає гучнішим через ефект резонансу. Адже чашка додатково посилює звукові вібрації. Тому не почути такий сигнал будильника буде дуже складно, як би міцно ви не спали.

Цей лайфхак підходить й для прослуховування музики. Звук буде не просто гучнішим, але й більш об'ємнім.

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