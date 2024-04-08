Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Навіщо перед сном класти телефон в порожню чашку — дієвий лайфхак arrow

Навіщо перед сном класти телефон в порожню чашку — дієвий лайфхак

8 квітня 2024 22:15
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як збільшити звук будильника на смартфоні за допомогою чашки
В чашці смартфон звучатиме гучніше. Фото автора.
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Мало хто знає, якщо покласти смартфон у чашку, можна значно збільшити гучність його звуку. Ваш будильник у такому разі почують не лише найближчі сусіди.

Про це повідомив ТСН.

Читайте також:

Якщо динамік телефона слабо відтворює звук будильника, й пристрій не здатний розбудити вас вранці на роботу, візьміть порожню суху чашку та покладіть туди на ніч смартфон.

Чому посилиться звук смартфона

В означений час звук будильника не лише значно збільшиться, але й стане насиченішим. Річ у тім, що звук динаміка стає гучнішим через ефект резонансу. Адже чашка додатково посилює звукові вібрації. Тому не почути такий сигнал будильника буде дуже складно, як би міцно ви не спали.

Цей лайфхак підходить й для прослуховування музики. Звук буде не просто гучнішим, але й більш об'ємнім.

Раніше ми писали, як правильно заряджати гаджети. Також експерт пояснив, як неправильна зарядка може вплинути на iPhone 15.

телефони
лайфхаки
смартфон
поради

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку