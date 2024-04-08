Как увеличить звук будильника на смартфоне с помощью чашки

В чашке смартфон будет звучать громче. Фото автора.

Немногие знают, если положить смартфон в чашку, можно значительно увеличить громкость его звука. Ваш будильник в таком случае услышат не только ближайшие соседи.

Об этом сообщил ТСН.

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Если динамик телефона слабо воспроизводит звук будильника, и устройство не сможет разбудить вас утром на работу, возьмите пустую сухую чашку и положите туда на ночь смартфон.

Почему усилится звук смартфона

В указанное время звук будильника не только значительно увеличится, но и станет более насыщенным. Дело в том, что звук динамика становится громче из-за эффекта резонанса. Ведь чашка дополнительно увеличивает звуковые вибрации. Поэтому не услышать такой сигнал будильника будет очень сложно, как бы крепко вы не спали.

Этот лайфхак подходит и для прослушивания музыки. Звук будет не просто громче, но и более объемным.

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