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Зачем перед сном класть телефон в пустую чашку — действенный лайфхак

8 апреля 2024 22:15
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как увеличить звук будильника на смартфоне с помощью чашки
В чашке смартфон будет звучать громче. Фото автора.
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Немногие знают, если положить смартфон в чашку, можно значительно увеличить громкость его звука. Ваш будильник в таком случае услышат не только ближайшие соседи.

Об этом сообщил ТСН.

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Если динамик телефона слабо воспроизводит звук будильника, и устройство не сможет разбудить вас утром на работу, возьмите пустую сухую чашку и положите туда на ночь смартфон.

Почему усилится звук смартфона

В указанное время звук будильника не только значительно увеличится, но и станет более насыщенным. Дело в том, что звук динамика становится громче из-за эффекта резонанса. Ведь чашка дополнительно увеличивает звуковые вибрации. Поэтому не услышать такой сигнал будильника будет очень сложно, как бы крепко вы не спали.

Этот лайфхак подходит и для прослушивания музыки. Звук будет не просто громче, но и более объемным.

Ранее мы писали, как правильно заряжать гаджеты. Также эксперт объяснил, как неправильная зарядка может отразиться на iPhone 15.

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