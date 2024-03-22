ТОП-3 найкращих дешевих телефонів на Android для купівлі у 2024 році

OnePlus Nord N30 5G визнаний найкращим бюджетним телефоном. Фото: theverge.com

Флагманський смартфон коштує від 1000 доларів, але для того, щоб отримати необхідні функції, так багато витрачати не потрібно. Експерти кілька тижнів тестували дешеві телефони на Android, та виокремили три найкращих пристрої серед них.

Про це написав NY Times.

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1. OnePlus Nord N30 5G

Фото: cnet.com

Не пропонує флагманську продуктивність, але має низку висококласних функцій. На відміну від багатьох бюджетних телефонів, його 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц добре підходить для ігор. Телефон отримав чип Qualcomm Snapdragon 695 та 8 ГБ оперативки, що забезпечує потужнішу продуктивність за інші телефони сегмента.

Ціна — від 270 доларів.

2. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: gsmarena.com

Телефон має шаблонний дизайн, але він великий, яскравий та чутливіший, ніж можна було б очікувати від смартфона за такою ціною. Samsung обіцяє підтримку оновлень протягом чотирьох років. Більшості бюджетних телефонів не пощастило отримати й половину цього.

Ціна — від 200 доларів.

3. Samsung Galaxy A03s

Фото: gsmarena.com

Найдешевший телефон у нинішній лінійці Samsung. Але він достатньо швидкий, щоб переглядати вебсторінки, надсилати повідомлення та грати в прості ігри. Попри низьку ціну, він буде отримувати оновлення до початку 2026 року, що є нечуваним для такого дешевого телефону. Якість збірки та камера посередні, але час автономної роботи відмінний.

Ціна — 160 доларів.

Раніше ми публікували рейтинги бюджетних телефонів з якісними камерами та найкращих водонепроникних смартфонів.