ТОП-3 лучших дешевых телефонов на Android для покупки в 2024 году

OnePlus Nord N30 5G признан самым лучшим бюджетным телефоном. Фото: theverge.com

Флагманский смартфон стоит от 1000 долларов, но, для того чтобы получить необходимые функции, так много тратить не нужно. Эксперты несколько недель тестировали дешевые телефоны на Android, и выделили три лучших устройства среди них.

Об этом написал NY Times.

Читайте также:

1. OnePlus Nord N30 5G

Фото: cnet.com

Не предлагает флагманскую производительность, но имеет ряд высококлассных функций. В отличие от многих бюджетных телефонов его 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц хорошо подходит для игр. Телефон получил чип Qualcomm Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает более мощную производительность, чем у других телефонов сегмента.

Цена — от 270 долларов.

2. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: gsmarena.com

Телефон имеет шаблонный дизайн, но он большой, яркий и более чувствительный, чем можно ожидать от смартфона по такой цене. Samsung обещает поддержку обновлений в течение четырех лет. Большинству бюджетных телефонов не удалось получить и половину этого.

Цена — от 200 долларов.

3. Samsung Galaxy A03s

Фото: gsmarena.com

Самый недорогой телефон в сегодняшней линейке Samsung. Но он достаточно быстр, чтобы просматривать веб-страницы, отправлять сообщения и играть в простые игры. Несмотря на низкую цену, он будет получать обновление до начала 2026 года, что неслыханно для такого дешевого телефона. Качество сборки и камера средние, но время автономной работы отличное.

Цена — 160 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.