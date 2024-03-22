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Названы лучшие дешевые смартфоны Android для покупки в 2024 году в Украине

22 марта 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 лучших дешевых телефонов на Android для покупки в 2024 году
OnePlus Nord N30 5G признан самым лучшим бюджетным телефоном. Фото: theverge.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Флагманский смартфон стоит от 1000 долларов, но, для того чтобы получить необходимые функции, так много тратить не нужно. Эксперты несколько недель тестировали дешевые телефоны на Android, и выделили три лучших устройства среди них.

Об этом написал NY Times.

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1. OnePlus Nord N30 5G

Названы лучшие дешевые смартфоны Android для покупки в 2024 году в Украине - фото 1
Фото: cnet.com

Не предлагает флагманскую производительность, но имеет ряд высококлассных функций. В отличие от многих бюджетных телефонов его 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц хорошо подходит для игр. Телефон получил чип Qualcomm Snapdragon 695 и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает более мощную производительность, чем у других телефонов сегмента.

Цена — от 270 долларов.

2. Samsung Galaxy A14 5G

Названы лучшие дешевые смартфоны Android для покупки в 2024 году в Украине - фото 2
Фото: gsmarena.com

Телефон имеет шаблонный дизайн, но он большой, яркий и более чувствительный, чем можно ожидать от смартфона по такой цене. Samsung обещает поддержку обновлений в течение четырех лет. Большинству бюджетных телефонов не удалось получить и половину этого.

Цена — от 200 долларов.

3. Samsung Galaxy A03s

Названы лучшие дешевые смартфоны Android для покупки в 2024 году в Украине - фото 3
Фото: gsmarena.com

Самый недорогой телефон в сегодняшней линейке Samsung. Но он достаточно быстр, чтобы просматривать веб-страницы, отправлять сообщения и играть в простые игры. Несмотря на низкую цену, он будет получать обновление до начала 2026 года, что неслыханно для такого дешевого телефона. Качество сборки и камера средние, но время автономной работы отличное.

Цена160 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинги бюджетных телефонов с качественными камерами и лучших водонепроницаемых смартфонов.

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