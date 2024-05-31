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Не лише для підписників Premium — YouTube відкрив доступ до цікавого розділу

31 травня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
YouTube зробив подарунок для всіх — як отримати доступ до Playables
Ігровий розділ YouTube Playables. Скриншот з YouTube.
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YouTube відкриває для користувачів свій ігровий розділ Playables, який раніше був ексклюзивним для підписників YouTube Premium. Він містить багато мініігор, у які можна грати безпосередньо на YouTube з браузера в комп'ютері або в додатку на смартфоні.

Про це повідомив The Verge.

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Як почати грати на YouTube

Просто відвідайте вебсайт YouTube або програму для Android/iOS та знайдіть Playables на бічній панелі.

У переліку є понад 75 ігор на вибір, від шахів та кросвордів до популярних мініігор для мобільних пристроїв — Angry Birds Showdown!, Trivia Crack і Cut the Rope.

YouTube дозволив гравцям зберігати свій прогрес та стежити за високими результатами.

Зараз доступ до Playables з України закритий, але найближчими місяцями YouTube надасть до нього доступ.

Навіщо YouTube ігри

Пропозиція мініігор стала одним із найпопулярніших способів, які компанії використовують, щоб заманити та утримати передплатників.

LinkedIn нещодавно випустив свої ігрові пропозиції. New York Times, Hearst й Netflix додали ігри як частину своїх регулярних послуг.

Навіть материнська компанія YouTube — Google — спробувала свої сили в іграх у 2019 році за допомогою сервісу підписки на хмарні ігри Google Stadia, але у 2023-му закрила цей проєкт.

Раніше ми писали, що робити, коли російські загарбники блокують Google сервіси на тимчасово окупованих територіях. Також повідомляли, що ексгендиректор Google створює для України унікальні дрони-камікадзе з ШІ.

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