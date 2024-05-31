YouTube сделал подарок для всех — как получить доступ к Playables

Не только для подписчиков Premium — YouTube открыл доступ к интересному разделу
YouTube открывает для пользователей свой игровой раздел Playables, ранее бывший эксклюзивным для подписчиков YouTube Premium. Он содержит много мини-игр, в которые можно играть непосредственно на YouTube из браузера в компьютере или в приложении на смартфоне.
Об этом сообщил The Verge.
Как начать играть на YouTube
Просто посетите веб-сайт YouTube или приложение для Android/iOS и найдите Playables на боковой панели.
В списке есть более 75 игр на выбор, от шахмат и кроссвордов до популярных мини-игр для мобильных устройств — Angry Birds Showdown!, Trivia Crack и Cut the Rope.
YouTube позволил игрокам сохранять свой прогресс и следить за высокими результатами.
Сейчас доступ к Playables из Украины закрыт, но в ближайшие месяцы YouTube предоставит к нему доступ.
Зачем YouTube игры
Предложение мини-игр стало одним из самых популярных способов, которые компании используют, чтобы заманить и удержать подписчиков.
LinkedIn не так давно выпустил свои игровые предложения. New York Times, Hearst и Netflix добавили игры как часть своих регулярных услуг.
Даже материнская компания YouTube — Google — попробовала свои силы в играх в 2019 году с помощью сервиса подписки на облачные игры Google Stadia, но в 2023-м закрыла этот проект.
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