YouTube сделал подарок для всех — как получить доступ к Playables

Игровой раздел YouTube Playables. Скриншот из YouTube.

YouTube открывает для пользователей свой игровой раздел Playables, ранее бывший эксклюзивным для подписчиков YouTube Premium. Он содержит много мини-игр, в которые можно играть непосредственно на YouTube из браузера в компьютере или в приложении на смартфоне.

Об этом сообщил The Verge.

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Как начать играть на YouTube

Просто посетите веб-сайт YouTube или приложение для Android/iOS и найдите Playables на боковой панели.

В списке есть более 75 игр на выбор, от шахмат и кроссвордов до популярных мини-игр для мобильных устройств — Angry Birds Showdown!, Trivia Crack и Cut the Rope.

YouTube позволил игрокам сохранять свой прогресс и следить за высокими результатами.

Сейчас доступ к Playables из Украины закрыт, но в ближайшие месяцы YouTube предоставит к нему доступ.

Зачем YouTube игры

Предложение мини-игр стало одним из самых популярных способов, которые компании используют, чтобы заманить и удержать подписчиков.

LinkedIn не так давно выпустил свои игровые предложения. New York Times, Hearst и Netflix добавили игры как часть своих регулярных услуг.

Даже материнская компания YouTube — Google — попробовала свои силы в играх в 2019 году с помощью сервиса подписки на облачные игры Google Stadia, но в 2023-м закрыла этот проект.

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