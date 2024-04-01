Хвороба, що руйнує мозок, виявилася заразною — що кажуть вчені, як захиститися

Хвороба мозку, що може бути заразною. Зображення: pt.futuroprossimo.it

На жаль, сьогодні від більшості нейродегенеративних хвороб немає ліків, процес руйнування нейронів у головному мозку можна лише сповільнити на короткий термін. Але науковці в усьому світі вивчають механізми появи й розвитку таких захворювань, щоб знайти дієвий спосіб лікування. Нове дослідження дало несподіваний результат — виявляється, що н ебезпечна хвороба мозку може бути заразною. Мова йде про хворобу Альцгеймера.

Відповідне дослідження провела команда науковців з Університету Британської Колумбії на чолі з імунологом Вілфредом Джеффрісом, пише Gizmodo.

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Більша частина випадків хвороби Альцгеймера спричинена кількома чинниками:

вікові зміни в мозку;

спадкові мутації, які підвищують ризик розвитку захворювання в більш ранньому віці.

Деякі з цих мутацій пов'язують із геном, який відповідає за вироблення білків-попередників амілоїду (АРР) у клітинах. Це білки, які виконують в людському організмі кілька важливих завдань та можуть перетворюватися на бета-амілоїд — білок, який відіграє ключову роль у розвитку хвороби Альцгеймера.

У мозку людей, які страждають на цю хворобу, накопичується неправильно згорнута версія бета-амілоїду, яка утворює злиплі відкладення, звані бляшками.

Такі вражені клітини були виявлені не тільки в мозку, а й у всьому організмі, включно з кістковим мозком. Тому у новій науковій праці дослідники вирішили зосередитися саме на вивченні клітин, які виробляють АРР. Чи можуть ці клітини викликати хворобу Альцгеймера.

Ознаки хвороби Альцгеймера на знімках мозку. Фото: shutterstock.com

Як хвороба Альцгеймера може передаватися від людини до людини

"Ми поставили собі питання, чи може спадкова форма хвороби Альцгеймера з'явиться у мишей після того, як їм зроблять ін'єкції кісткового мозку від хворої миші", — каже Джеффріс.

Таким чином під час експериментів на мишах з'ясувалося, що спадкова форма неврологічного захворювання може передаватися між людьми під час донорства кісткового мозку. Вчені підтверджують, що навіть здорові люди можуть піддатися ризику зараження таким шляхом.

Попри те, що така передача хвороби, ймовірно, трапляється вкрай рідко, вчені вважають, що необхідно провести додаткові дослідження.

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