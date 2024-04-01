Разрушающая мозг болезнь оказалась заразной — что говорят ученые, как защититься

Болезнь мозга может быть заразной. Изображение: pt.futuroprossimo.it

К сожалению, сегодня от большинства нейродегенеративных болезней нет лекарства, процесс разрушения нейронов в головном мозге можно лишь замедлить на короткий срок. Но ученые по всему миру изучают механизмы появления и развития таких заболеваний, чтобы найти действенный способ лечения. Новое исследование дало неожиданный результат — оказывается, что н опасная болезнь мозга может быть заразной. Речь идет о болезни Альцгеймера.

Соответствующее исследование провела команда ученых из Университета Британской Колумбии во главе с иммунологом Уилфредом Джеффрисом, пишет Gizmodo.

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Большая часть случаев болезни Альцгеймера вызвана несколькими факторами:

возрастные изменения в мозге;

наследственные мутации, повышающие риск развития заболевания в более раннем возрасте.

Некоторые из этих мутаций связывают с геном, отвечающим за выработку белков-предшественников амилоида (АРР) в клетках. Это белки, которые выполняют в организме несколько важных задач и могут превращаться в бета-амилоид — белок, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

В мозгу людей, страдающих этой болезнью, накапливается неправильно свернутая версия бета-амилоида, которая образует слипшиеся отложения, называемые бляшками.

Такие пораженные клетки обнаружены не только в мозге, но и во всем организме, включая костный мозг. Поэтому в новом научном труде исследователи решили сосредоточиться именно на изучении клеток, производящих АРР. Могут ли эти клетки вызвать болезнь Альцгеймера.

Признаки заболевания Альцгеймера на снимках мозга. Фото: shutterstock.com

Как болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку

"Мы задали себе вопрос, может ли наследственная форма болезни Альцгеймера появится у мышей после того, как им сделают инъекции костного мозга от больной мыши", — говорит Джеффрис.

Таким образом, в ходе экспериментов на мышах выяснилось, что наследственная форма неврологического заболевания может передаваться между людьми во время донорства костного мозга. Ученые подтверждают, что даже здоровые люди могут подвергнуться риску заражения таким путем.

Несмотря на то, что такая передача болезни, по всей вероятности, случается крайне редко, ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования.

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