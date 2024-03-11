Пентагон розкрив таємницю НЛО, яке масово фіксували 70 років тому — що це було

Корабель НЛО на Землі. Зображення: europosters.com.ua

Як відомо, саме в 1950-х і 60-х роках був сплеск кількості спостережень НЛО, особливо в Сполучених Штатах Америки. Тоді люди не тільки бачили невідомі "інопланетні" об'єкти у небі, а й нібито знаходили розбиті кораблі. Але якщо це дійсно були прибульці, то чому вони нами так цікавились 70 років тому.

Вирішили розкрити таємницю НЛО представники Пентагону з Управління усунення аномалій (AARO), оприлюднивши новий звіт. Про це повідомляє BBC.

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Цей звіт є частиною широкої публічної спроби уряду США вивчити НЛО — або, як офіційні особи називають їх, "нерозпізнані аномальні явища" (UAP). AARO вивчила архіви та секретні файли та переглянула всі офіційні урядові розслідування, починаючи з 1945 року.

Так, AARO зізналися, що спроби знайти та дослідити прибульців дійсно були. Проте, так і не вдалося знайти жодних доказів їх існування.

Згідно зі звітом, більшість НЛО, які нібито спостерігали люди, були звичайними об'єктами з Землі. А сплеск спостережень в 1950-х і 60-х роках припав на випробування передових американських літаків-розвідників і космічних технологій.

"Усі слідчі дії на всіх рівнях класифікації дійшли висновку, що більшість спостережень були звичайними об’єктами та явищами та результатом помилкової ідентифікації", — сказав журналістам генерал-майор Пет Райдер.

У звіті перераховані нові технології, які, на думку дослідників, призвели до різкого зростання кількості звітів UAP у 1950-х і 60-х роках.

Серед них були:

висотні повітряні кулі (одна з яких викликала хвилю припущень про НЛО, коли розбилася поблизу Розвелла, Нью-Мексико 1947 року);

літак-розвідник U-2.

Згідно з оцінкою Центрального розвідувального управління, більш ніж половина повідомлень про НЛО, досліджених на той час, належали до розвідувальних польотів США.

Низка секретних дослідницьких проєктів передбачала розробку літальних апаратів круглої або тарілкоподібної форми, що відповідало образу інопланетних кораблів у поширеній уяві, наприклад, канадський винищувач-бомбардувальник VZ-9AV Avrocar, який був розроблений для вертикального зльоту та посадки.

Випробування VZ-9 Avrocar в дослідницькому центрі Еймса NASA, 1960 рік. Фото: NASA

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