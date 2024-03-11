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НЛО в небе и внеземные находки — Пентагон раскрыл тайну 70-летней давности

11 марта 2024 20:54
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Пентагон раскрыл тайну НЛО, которые массово фиксировали 70 лет назад — что это было
Корабль НЛО на Земле. Изображение: europosters.com.ua
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Как известно, именно в 1950-е и 60-е годы был всплеск количества наблюдений НЛО, особенно в Соединенных Штатах Америки. Тогда люди не только видели неизвестные "инопланетные" объекты в небе, но и якобы находили разбитые корабли. Но если это действительно были пришельцы, то почему они нами так интересовались 70 лет назад.

Решили раскрыть тайну НЛО представители Пентагона с Управления по устранению аномалий (AARO), обнародовав новый отчет. Об этом сообщает BBC.

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Этот отчет является частью широкой публичной попытки правительства США изучить НЛО или, как официальные лица называют их, "нераспознанные аномальные явления" (UAP). AARO изучила архивы и секретные файлы и просмотрела все официальные правительственные расследования с 1945 года.

Так, AARO признались, что попытки найти и исследовать пришельцев действительно были. Однако так и не удалось найти никаких доказательств их существования.

Согласно отчету большинство НЛО, которые якобы наблюдали люди, были обычными объектами с Земли. А всплеск наблюдений в 1950-х и 60-х годах пришелся на испытание передовых американских самолетов-разведчиков и космических технологий.

"Все следственные действия на всех уровнях классификации пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями и результатом ошибочной идентификации", — сказал журналистам генерал-майор Пэт Райдер.

В отчете перечислены новые технологии, которые, по мнению исследователей, привели к резкому росту числа отчетов UAP в 1950-х и 60-х годах.

Среди них были:

  • высотные воздушные шары (один из которых вызвал волну предположений об НЛО, когда разбился вблизи Розвелла, Нью-Мексико в 1947 году);
  • самолет-разведчик U-2.

Согласно оценке Центрального разведывательного управления, более половины сообщений об НЛО, исследованных в то время, принадлежали к разведывательным полетам США.

Ряд секретных исследовательских проектов предусматривал разработку летательных аппаратов круглой или тарелковидной формы, что соответствовало образу инопланетных кораблей в распространенном воображении, например канадский истребитель-бомбардировщик VZ-9AV Avrocar, который был разработан для вертикального взлета и посадки.

 

Пентагон раскрыл тайну НЛО, массово фиксированную 70 лет назад — что это было
Испытание VZ-9 Avrocar в исследовательском центре Эймса NASA, 1960 год. Фото: NASA

Ранее мы писали, что украинские военные зафиксировали НЛО над зоной боевых действий.

Напомним, мы рассказывали, что ученые собрали невероятные заявления доказательств существования инопланетян.

Также мы сообщали, что Пентагон запустил сайт по исследованию НЛО.

Пентагон
инопланетяне
НЛО
тайна

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