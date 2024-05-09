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Nokia перевидала культовий кнопковий телефон 3210 — що він може у 2024 році

9 травня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Перевидано Nokia 3210 — наскільки цей культовий телефон актуальний у 2024 році
Nokia 3210 (2024). Фото: nokiamob.net
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Ще один класичний телефон Nokia 3210 отримав модернізований вигляд. Назва запозичена у моделі 1999 року, хоча новий пристрій більше схожий на ще один ретро-телефон Nokia 6310 (2024).

Про це повідомила GSMarena.

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Характеристики

Nokia 3210 (2024) оснащений 2,4-дюймовим TFT РК-дисплеєм із роздільною здатністю QVGA та 2 МП основною камерою на задній панелі зі світлодіодним спалахом.

Пристрій працює на операційній системі S30+ з підтримкою Cloud Apps.

Чипсет Unisoc T107 з 64 МБ оперативної пам’яті та 128 МБ накопичувача, який можна збільшити на 32 ГБ за допомогою слота для карт microSD.

Нова Nokia 3210 має Bluetooth 5.0, а також 3,5 мм роз’єм для навушників, FM-радіо та улюблену фанатами гру "Змійка".

 

Nokia перевидала культовий кнопковий телефон 3210 — що він може у 2024 році - фото 1
Фото: hmd.com

У телефоні також є знімний акумулятор місткістю 1450 мАг, який заряджається через USB-C.

Nokia 3210 (2024) поставляється в кольорах Grunge Black, Y2K Gold та Subba Blue.

Ціна: 80 євро.

Раніше Nokia випустила нові моделі кнопкових телефонів, які місяць тримають заряд. Також ми представляли ТОП-10 найкращих кнопкових телефонів.

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