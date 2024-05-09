Nokia 3210 — насколько этот культовый телефон актуален в 2024 году

Nokia 3210 (2024). Фото: nokiamob.net

Еще один классический телефон Nokia 3210 получил модернизированный вид. Название заимствовано у модели 1999 года, хотя новое устройство больше похоже на еще один ретро-телефон Nokia 6310 (2024).

Об этом сообщила GSMarena.

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Характеристики

Nokia 3210 (2024) оснащен 2,4-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением QVGA и 2 МП основной камерой на задней панели со светодиодной вспышкой.

Устройство работает на операционной системе S30+ с поддержкой Cloud Apps.

Чипсет Unisoc T107 с 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ накопителя, который можно увеличить на 32 ГБ с помощью слота для карт microSD.

Новая Nokia 3210 имеет Bluetooth 5.0, а также 3,5 мм разъем для наушников, FM-радио и любимую фанатами игру "Змейка".

Фото: hmd.com

В телефоне также имеется съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч, заряжаемый через USB-C.

Nokia 3210 (2024) поставляется в цветах Grunge Black, Y2K Gold и Subba Blue.

Цена: 80 евро.

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