Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Нова функція для заробітку у Telegram — як це працює arrow

Нова функція для заробітку у Telegram — як це працює

3 липня 2024 03:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Telegram з'явилися нові функції
Смартфон з додатком Telegram. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Автори телеграм-каналів мають можливість публікувати у своїх групах платні фотографії та відео. Підписники та користувачі зможуть переглянути такий контент після того, як відправлять автору певну кількість зірочок. Зірки — внутрішня валюта Telegram, яка зʼявилася у застосунку минулого місяця. 

Про нові можливості популярного месенджера повідомляється на офіційному сайті Telegram

Читайте також:

Монетизація або як заробляти у Telegram

Після оновлення месенджера автори зможуть використовувати зірки для отримання винагород у криптовалюті Toncoin або для реклами свого каналу. Платний контект буде заблюрений, але текст під ним користувачі все одно зможуть прочитати. 

"І все це практично без комісії Telegram", — запевняє розробник додатку.

Монетизація у Telegram
Скриншот: telegram.org

Окрім цього, після оновлення месенджера користувачі зможуть згортати мінізастосунки в панель внизу екрана. Це дозволить відповідати на повідомлення або робити щось інше у смартфоні, а потім знову повернутися до мінізастосунку, не чекаючи його завантаження.

Також у месенджері запустили пошук історій за хештегами. Це дозволяє швидше знаходити потрібний контент, зберігаючи налаштування приватності. Приховані історії відображатися не будуть — для безпеки особистої інформації.

Нагадаємо, 8 червня користувачі Telegram зіткнулися з масштабним збоєм у роботі сервісу. Додаток повністю перестав працювати.

Раніше ми повідомляли, що активність російської пропаганди у месенджері Telegram значно зросла, особливо у контексті поширення неправдивої інформації. 

Telegram додаток технології смартфон застосунок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони