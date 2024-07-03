У Telegram з'явилися нові функції

Смартфон з додатком Telegram. Фото ілюстративне: Shutterstock

Автори телеграм-каналів мають можливість публікувати у своїх групах платні фотографії та відео. Підписники та користувачі зможуть переглянути такий контент після того, як відправлять автору певну кількість зірочок. Зірки — внутрішня валюта Telegram, яка зʼявилася у застосунку минулого місяця.

Про нові можливості популярного месенджера повідомляється на офіційному сайті Telegram.

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Після оновлення месенджера автори зможуть використовувати зірки для отримання винагород у криптовалюті Toncoin або для реклами свого каналу. Платний контект буде заблюрений, але текст під ним користувачі все одно зможуть прочитати.

"І все це практично без комісії Telegram", — запевняє розробник додатку.

Скриншот: telegram.org

Окрім цього, після оновлення месенджера користувачі зможуть згортати мінізастосунки в панель внизу екрана. Це дозволить відповідати на повідомлення або робити щось інше у смартфоні, а потім знову повернутися до мінізастосунку, не чекаючи його завантаження.

Також у месенджері запустили пошук історій за хештегами. Це дозволяє швидше знаходити потрібний контент, зберігаючи налаштування приватності. Приховані історії відображатися не будуть — для безпеки особистої інформації.

Нагадаємо, 8 червня користувачі Telegram зіткнулися з масштабним збоєм у роботі сервісу. Додаток повністю перестав працювати.

Раніше ми повідомляли, що активність російської пропаганди у месенджері Telegram значно зросла, особливо у контексті поширення неправдивої інформації.