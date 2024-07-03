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Новая функция для заработка в Telegram — как это работает

3 июля 2024 03:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
У Telegram появились новые функции
Смартфон с приложением Telegram. Фото иллюстративное: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Авторы телеграм-каналов могут публиковать в своих группах платные фотографии и видео. Подписчики и пользователи увидят такой контент, отправив автору определенное количество звездочек. Звезды — внутренняя валюта Telegram, появившаяся в прошлом месяце.

О новых возможностях популярного мессенджера сообщается на официальном сайте Telegram.

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После обновления мессенджера авторы смогут использовать звезды для вознаграждения в криптовалюте Toncoin или для рекламы своего канала. Платный контекст будет заблюрен, но текст под ним пользователи все равно смогут прочесть.

"И все это практически без комиссии Telegram", — уверяет разработчик приложения.

Монетизация в Telegram
Скриншот: telegram.org

Кроме того, после обновления мессенджера пользователи смогут сворачивать мини-приложения в панель внизу экрана. Это позволит отвечать на сообщения или делать что-то другое в смартфоне, а затем снова вернуться в мини-приложение, не дожидаясь его загрузки.

Также в мессенджере запустили поиск историй по хештегам. Это позволяет быстрее находить нужный контент, сохраняя настройки конфиденциальности. Скрытые истории не будут отображаться — для безопасности личной информации.

Напомним, 8 июня пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Приложение полностью перестало работать.

Ранее сообщалось, что активность российской пропаганды в мессенджере Telegram значительно возросла, особенно в контексте распространения ложной информации.

Telegram приложение технологии смартфон приложение

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