Apple презентують свої новинки вже у вересні цього року - названо дату та час

Гендиректор Apple Тім Кук. Фото: Apple

Компанія Apple планує презентувати гаджети вже 9 вересня цього року. Йдеться про нові смартфони iPhone, зокрема, 16 покоління.

Про це пише йдеться на офіційному сайті Apple.

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Відомо, що презентація відбудеться 9 вересня у театрі Стіва Джобса в Apple Park в Купертіно, Каліфорнія. Час початку заходу — 20:00 за київським часом.

Темою заходу стало It’s Glowtime (Настав час світла) — йдеться про інтерфейс, який буде використовувати новий цифровий помічник Siri на останніх пристроях Apple.

Так, новий iPhone 16 матиме більший розмір екранів на моделях Pro та нові функції камери — спеціальну кнопку для фотографування.

Водночас найбільшою складовою основної презентації стане обговорення Apple Intelligence. Це набір функцій штучного інтелекту компанії, які будуть доступні на всіх нових моделях смартфонів. Також в Apple готують помітні зміни в лінійці розумних годинників AppleWatch та оновлених AirPods.

Відомо, що продажі нових смартфонів плануються після 20 вересня.