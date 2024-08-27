Apple представят свои новинки уже в сентябре этого года - названы дата и время

Новая презентация Apple состоится уже в сентябре — стала известна дата
Компания Apple планирует презентовать гаджеты уже 9 сентября этого года. Речь идет о новых смартфонах iPhone, в частности 16 поколения.
Об этом пишет говорится на официальном сайте Apple.
Презентация Apple в 2024 году
Известно, что презентация состоится 9 сентября в театре Стива Джобса в Apple Park в Купертино, Калифорния. Время начала мероприятия — 20:00 по киевскому времени.
Темой мероприятия стало It's Glowtime (Настало время света) — речь идет об интерфейсе, который будет использовать новый цифровой помощник Siri на последних устройствах Apple.
Так, новый iPhone 16 будет иметь больший размер экранов на моделях Pro и новые функции камеры — специальную кнопку для фотографирования.
В то же время самой большой составляющей основной презентации станет обсуждение Apple Intelligence. Это набор функций искусственного интеллекта компании, который доступный на всех новых моделях смартфонов. Также в Apple готовят заметные изменения в линейке умных часов AppleWatch и обновленных AirPods.
Известно, что продажи новых смартфонов планируются после 20 сентября.
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