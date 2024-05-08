Експерт про чотири причини не купляти новий смартфон Google Pixel 8a

Google Pixel 8a. Фото: zdnet.com

Google випустив гарну модель бюджетного смартфона Pixel 8a з топовими характеристиками. Але чи вартий він грошей, які за нього просять?

Своїми застереженнями поділилися експерти Tech Advisor.

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Основні характеристики Pixel 8a

Чипсет: Google Tensor G3.

Google Tensor G3. Дисплей: 6,1-дюймовий OLED, 120 Гц з роздільною здатністю 1080 x 2400.

6,1-дюймовий OLED, 120 Гц з роздільною здатністю 1080 x 2400. Пам'ять: 8 ГБ / 128, 256 ГБ UFS 3.1

8 ГБ / 128, 256 ГБ UFS 3.1 Акумулятор: 4492 мАг.

4492 мАг. Швидкість заряду: 18 Вт дротовий, 7,5 Вт бездротовий.

18 Вт дротовий, 7,5 Вт бездротовий. Фронтальна камера: 13 МП.

13 МП. Задня камера: 64 МП основний датчик, 13 МП ультраширокий.

64 МП основний датчик, 13 МП ультраширокий. Розміри: 152,1 x 72,7 x 8,9 мм.

152,1 x 72,7 x 8,9 мм. Вага: 188 г.

188 г. Кольори: обсидіан, фарфор, синій, алое.

обсидіан, фарфор, синій, алое. Ціна: 500 доларів.

Кольори

На думку експертів, чорний (обсидіан), фарфор та синій — нудні кольори, а зелений (алое) фізично боляче б'є по очах.

Загадка місткості

Гарна новина — Google пропонує Pixel 8a з обсягом пам'яті 256 ГБ. Але є одна проблема — ця модель буде доступна лише в чорному кольорі.

Фото: zdnet.com

Висока вартість

Ціна 500 доларів є неприємною на тлі чинної економічної ситуації. Нова модель має більше можливостей, але сьогодні Pixel 7a можна знайти за 349 доларів. Тому важко не порекомендувати заощадити гроші.

Pixel 8a поставляється з обіцянкою Google про сім років оновлень програмного забезпечення, але 7a все ще може працювати довго завдяки п'ятирічній підтримці.

Така сама повільна зарядка

Швидкість дротового заряджання Pixel 8a залишається на рівні 18 Вт. Деякі конкуренти в сегменті Android вже давно перетнули межу в 80-100 Вт.

Чи буде покупка гарною

В телефоні є багато топового: новітній чіп Tensor G3, яскравіший екран з частотою оновлення 120 Гц, міцніший та екологічніший дизайн, Gemini Nano AI та, як пише Google, "найкраща камера вартістю до 500 доларів".

Раніше експерти порівняли iPhone 15 Pro з Google Pixel 8 Pro також відбулася битва між iPhone 15 Pro Max та Google Pixel 8 Pro.