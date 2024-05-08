Эксперт о четырех причинах не покупать новый смартфон Google Pixel 8a

Google Pixel 8a. Фото: zdnet.com

Google выпустил хорошую модель бюджетного смартфона Pixel 8a с топовыми характеристиками. Но стоит ли он денег, которые за него просят?

Своими предостережениями поделились эксперты Tech Advisor.

Читайте также:

Основные характеристики Pixel 8a

Чипсет: Google Tensor G3.

Google Tensor G3. Дисплей: 6,1-дюймовый OLED, 120 Гц с разрешением 1080 x 2400.

6,1-дюймовый OLED, 120 Гц с разрешением 1080 x 2400. Память: 8 ГБ/128, 256 ГБ UFS 3.1

8 ГБ/128, 256 ГБ UFS 3.1 Аккумулятор: 4492 мАч.

4492 мАч. Скорость заряда: 18 Вт проводной, 7,5 Вт беспроводной.

18 Вт проводной, 7,5 Вт беспроводной. Фронтальная камера: 13 МП.

13 МП. Задняя камера: 64 МП основной датчик, 13 МП ультраширокий.

64 МП основной датчик, 13 МП ультраширокий. Размеры: 152,1 x 72,7 x 8,9 мм.

152,1 x 72,7 x 8,9 мм. Вес: 188 г.

188 г. Цвета: обсидиан, фарфор, синий, алоэ.

обсидиан, фарфор, синий, алоэ. Цена: 500 долларов.

Цвета

По мнению экспертов, черный (обсидиан), фарфор и синий — скучные цвета, а зеленый (алоэ) физически больно бьет по глазам.

Загадка емкости

Хорошая новость — Google предлагает Pixel 8a с объемом памяти 256 ГБ. Но есть одна проблема — эта модель будет доступна только в черном цвете.

Фото: zdnet.com

Высокая стоимость

Цена 500 долларов неприятна на фоне нынешней экономической ситуации. Новая модель имеет больше возможностей, но сегодня Pixel 7a можно найти за 349 долларов. Поэтому тяжело не порекомендовать сэкономить деньги.

Pixel 8a поставляется с обещанием Google о семи годах обновлений программного обеспечения, но 7a все еще может работать долго благодаря пятилетней поддержке.

Такая же медленная зарядка

Скорость проводной зарядки Pixel 8a остается на уровне 18 Вт. Некоторые конкуренты в сегменте Android уже давно пересекли предел в 80-100 Вт.

Будет ли покупка хорошей

В телефоне много топового: новейший чип Tensor G3, более яркий экран с частотой обновления 120 Гц, более крепкий и экологичный дизайн, Gemini Nano AI и, как пишет Google, "лучшая камера стоимостью до 500 долларов".

Ранее эксперты сравнили iPhone 15 Pro с Google Pixel 8 Pro также произошло сражение между iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro.