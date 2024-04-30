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Новий вірус на Android отримує доступ до банківських програм — як захиститися

30 квітня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Як захиститися від нового вірусу на Android, який захоплює контроль над смартфонами
З'явився небезпечний вірус для Android. Фото: gadgetgone.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Користувачам Android слід бути обережними щодо фальшивого оновлення Google Chrome, яке встановлює троянське програмне забезпечення Brokewell. Троян може дозволити зловмиснику віддалено контролювати телефон Android, шпигувати за користувачами та отримувати доступ їхніх до банківських програм.

Про це повідомила Phone Arena.

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Як діє вірус

Brokewell використовує підроблене оновлення браузера Chrome, та обманом змушує його встановити.

Зловмисне програмне забезпечення використовує техніку накладення, коли фальшивий екран розміщується над цільовою програмою (наприклад, банківською) і фіксує інформацію для входу, зокрема ім’я користувача та пароль.

Причому фіксуються всі дотики, введення тексту, проведення, відкриті програми та інформація, що відображається. Ці дані надсилаються на командно-контрольний сервер зловмисників.

Коли облікові дані користувача телефону викрадено, сторонні особи отримують контроль над смартфоном віддалено.

Що кажуть фахівці

Представники голландської охоронної фірми ThreatFabric, зазначили, що Brokewell становить значну загрозу для рахунків користувачів Android, надаючи зловмисникам віддалений доступ до всіх активів, доступних через мобільний банкінг.

Схоже, що троян знаходиться в активній розробці, адже нові команди додаються майже щодня.

Як захиститися

Якщо ви отримали оновлення браузера Chrome для Android, ігноруйте його. Ви завжди можете оновити програму через офіційний магазин Google Play.

Заява Google

Користувачі Android автоматично захищені від відомих версій Brokewell застосунком Google Play Protect. Він може попереджати користувачів або блокувати програми, навіть якщо вони завантажуються зі сторонніх джерел.

Раніше ми писали, як захистити свій смартфон від стеження. Також розповідали про головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.

Google
Android
телефони
гаджети
смартфон
вірус
Chrome

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