Как защититься от нового вируса на Android, который устанавливает контроль над смартфонами

Появился опасный вирус для Android. Фото: gadgetgone.com

Пользователи Android должны быть осторожны с фальшивым обновлением Google Chrome, которое устанавливает троянское программное обеспечение Brokewell. Троян может позволить злоумышленнику удаленно контролировать телефон Android, шпионить за пользователями и получать доступ к банковским приложениям.

Об этом сообщила Phone Arena.

Читайте также:

Как действует вирус

Brokewell использует поддельное обновление браузера Chrome и обманом заставляет его установить.

Вредоносное программное обеспечение использует технику наложения, когда фальшивый экран размещается над целевой программой (например, банковской) и фиксирует информацию для входа, включая имя пользователя и пароль.

Причем фиксируются все касания, ввод текста, проводки, открытые программы и отображаемая информация. Эти данные посылаются на командно-контрольный сервер злоумышленников.

Когда пользовательские учетные данные телефона похищены, сторонние лица получают контроль над смартфоном удаленно.

Что говорят специалисты

Представители голландской охранной фирмы ThreatFabric отметили, что Brokewell представляет значительную угрозу для счетов пользователей Android, предоставляя злоумышленникам удаленный доступ ко всем активам, доступным через мобильный банкинг.

Похоже, что троян находится в активной разработке, ведь новые команды прилагаются почти каждый день.

Как защититься

Если вы получили обновления браузера Chrome для Android, игнорируйте его. Вы всегда можете обновить приложение через официальный магазин Google Play.

Заявление Google

Пользователи Android автоматически защищены от известных версий Brokewell программой Google Play Protect. Она может предупреждать пользователей или блокировать приложения, даже если они загружаются из сторонних источников.

Ранее мы писали, как защитить свой смартфон от слежки. Также рассказывали о главных признаках того, что на ваш телефон уже подсадили вирусы.