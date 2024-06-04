Технологічні гіганти Nvidia, AMD та Intel представили на Тайвані чіпи штучного інтелекту наступного покоління

Презентація продуктів Intel. Фото: Intel

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Тристоронні перегони між Nvidia, AMD та Intel за лідерство у розробці та впровадженні технологій штучного інтелекту набирають оберти. Технологічні гіганти на Тайвані анонсували наступне покоління своїх ШІ-чипів.

Про це повідомляє CNN.

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Які чипи анонсувала Nvidia

За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, у 2026 році компанія випустить свою передову платформу для штучного інтелекту під назвою Rubin.

Rubin прийде на зміну платформі Blackwell, яка використовується для дата-центрів і була анонсована лише у березні. Тоді Nvidia назвала Blackwell "найпотужнішим чіпом у світі".

Платформа Rubin буде оснащена новими графічними процесорами, новим центральним процесором під назвою Vera та передовими мережними чіпами

"Сьогодні ми знаходимося на порозі серйозного зсуву в галузі обчислень. Перетин штучного інтелекту та прискорених обчислень змінить майбутнє", — сказав Хуанг перед відкриттям виставки технологій Computex, що щорічно проводиться на Тайвані.

Акції Nvidia, лідера ринку, зросли більш ніж удвічі за останній рік.

"Nvidia явно має намір зберігати своє домінування якомога довше, і в нинішньому поколінні на горизонті немає нічого, що могло б кинути цьому виклик", — сказав засновник дослідницької компанії, що спеціалізується на цифрових та мобільних технологіях Radio Free Mobile Річард Віндзор.

На Nvidia припадає близько 70% продажу напівпровідників для штучного інтелекту. Але конкуренція зростає: основні конкуренти AMD та Intel також представили нові продукти, намагаючись кинути виклик домінуванню Nvidia.

Які чипи представили AMD та Intel

Генеральний директор AMD Ліза Су представила в Тайбеї новітні процесори штучного інтелекту компанії та план розробки нових продуктів протягом наступних двох років.

"ШІ — наш пріоритет номер один, і ми знаходимося на початку неймовірно цікавого часу для галузі", — додала Су.

За її словами, прискорювач наступного покоління MI325X буде доступним у четвертому кварталі цього року.

"Минулого року ми запустили MI300X з найкращими показниками продуктивності, обсягу пам'яті та обчислювальних можливостей, а зараз ми розширили нашу дорожню карту, тепер вона працює щорічно, що означає нове сімейство продуктів щороку", — сказала вона.

Своєю чергою генеральний директор Intel Патрік Гелсінгер анонсував шосте покоління своїх чіпів Xeon для центрів обробки даних та чіпів-прискорювачів штучного інтелекту Gaudi 3. Він рекламував останній, як конкурент Nvidia H100, оскільки він на третину дешевший.

Чому ШІ-чипи стають такими популярними

Глобальна конкуренція за створення генеративних програм штучного інтелекту призвела до різкого зростання попиту на передові чипи, що використовуються в центрах обробки даних для підтримки цих програм. Бум на генеративний штучний інтелект призвів до того, що інвестори охоче збільшують інвестиції в акції компаній, які виробляють чипи.

Nvidia, і AMD, якими керують американські генеральні директори тайванського походження, що є членами однієї родини, колись були найбільш відомі геймерам за продаж графічних процесорів. Хоча обидві компанії, як і раніше, конкурують у цій сфері, їхні графічні процесори тепер також використовуються для створення генеративного штучного інтелекту — технології, що лежить в основі нових популярних систем, таких як ChatGPT.

Нагадаємо, Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ. Гроші підуть на розробку прототипу для сканування та ідентифікації ворожих систем на полі бою.

Також ми писали, що Microsoft представила новий комп'ютер зі штучним інтелектом. Вони здатні виконувати більше завдань штучного інтелекту без звернення до хмарних центрів обробки даних.