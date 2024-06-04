Технологические гиганты Nvidia, AMD и Intel представили на Тайване чипы искусственного интеллекта следующего поколения

Презентация Intel. Фото: Intel

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Трехсторонняя гонка между Nvidia, AMD и Intel за лидерство в разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта набирает обороты. Технологические гиганты на Тайване анонсировали следующее поколение своих ИИ-чипов.

Об этом сообщает CNN.

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Какие чипы анонсировала Nvidia

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, в 2026 году компания выпустит свою передовую платформу для искусственного интеллекта под названием Rubin.

Rubin придет на смену платформе Blackwell, которая используется для дата-центров и была анонсирована только в марте. Тогда Nvidia назвала Blackwell "самым мощным чипом в мире".

Платформа Rubin будет оснащена новыми графическими процессорами, новым центральным процессором под названием Vera и передовыми сетевыми чипами.

"Сегодня мы находимся на пороге серьезного сдвига в области вычислений Пересечение искусственного интеллекта и ускоренных вычислений изменит будущее", — сказал Хуанг перед открытием выставки технологий Computex, ежегодно проводимой на Тайване.

Акции Nvidia, лидера рынка, выросли более чем вдвое за последний год.

"Nvidia явно намерена сохранять свое доминирование как можно дольше, и в нынешнем поколении на горизонте нет ничего, что могло бы бросить этому вызов", — сказал основатель исследовательской компании, специализирующейся на цифровых и мобильных технологиях Radio Free Mobile Ричард Виндзор.

На Nvidia приходится около 70% продаж полупроводников для искусственного интеллекта. Но конкуренция растет: основные конкуренты AMD и Intel также представили новые продукты, пытаясь бросить вызов доминированию Nvidia.

Какие чипы представили AMD и Intel

Генеральный директор AMD Лиза Су представила в Тайбэе новейшие процессоры искусственного интеллекта компании и план разработки новых продуктов в течение следующих двух лет.

"ШИ — наш приоритет номер один, и мы находимся в начале невероятно интересного времени для отрасли", — добавила Су.

По ее словам, ускоритель следующего поколения MI325X будет доступен в четвертом квартале этого года.

"В прошлом году мы запустили MI300X с лучшими показателями производительности, объема памяти и вычислительных возможностей, а сейчас мы расширили нашу дорожную карту, теперь она работает ежегодно, что означает новое семейство продуктов каждый год", — сказала она.

В свою очередь генеральный директор Intel Патрик Гелсингер анонсировал шестое поколение своих чипов Xeon для центров обработки данных и чипов-ускорителей искусственного интеллекта Gaudi 3. Он рекламировал последний, как конкурент Nvidia H100, поскольку он на треть дешевле.

Почему ШИ-чипы становятся такими популярными

Глобальная конкуренция за создание генеративных программ искусственного интеллекта привела к резкому росту спроса на передовые чипы, используемые в центрах обработки данных для поддержки этих программ. Бум на генеративный искусственный интеллект привел к тому, что инвесторы охотно увеличивают инвестиции в акции компаний, производящих чипы.

Nvidia, и AMD, управляемые американскими генеральными директорами тайваньского происхождения, являющимися членами одной семьи, когда-то были наиболее известны геймерам за продажу графических процессоров. Хотя обе компании по-прежнему конкурируют в этой сфере, их графические процессоры теперь также используются для создания генеративного искусственного интеллекта — технологии, лежащей в основе новых популярных систем, таких как ChatGPT.

Напомним, Пентагон инвестирует сотни миллионов долларов в военный ИИ. Деньги пойдут на разработку прототипа для сканирования и идентификации вражеских систем в поле боя.

Также мы писали, что Microsoft представила новый компьютер с искусственным интеллектом. Они способны выполнять больше задач искусственного интеллекта без обращения в облачные центры обработки данных.