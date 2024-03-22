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Освітні документи можна буде завантажувати в "Дію"

22 березня 2024 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Освітні документи можна буде завантажувати в "Дію"
Застосунок "Дія". Фото: new-england-service.org/
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 22 лютого.

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Освітні документи у "Дії". Фото: скриншот

Освітні документи в "Дії"

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", — розповів Федоров. 

Відтепер у застосунку:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра; 
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії; 
  • Диплом доктора мистецтва. 

Для того, щоб завантажити документи, треба оновити "Дію", і вони підтягнуться автоматично.

"Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки", — додав Федоров. 

Раніше ми повідомляли, що у Європейському парламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.

У "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.

Михайло Федоров
освіта
Дія
технології
IT
документи

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