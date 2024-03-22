Освітні документи можна буде завантажувати в "Дію"

Застосунок "Дія". Фото: new-england-service.org/

В застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 22 лютого.

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Освітні документи в "Дії"

"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", — розповів Федоров.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб завантажити документи, треба оновити "Дію", і вони підтягнуться автоматично.

"Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки", — додав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що у Європейському парламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.

У "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.