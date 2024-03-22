Освітні документи можна буде завантажувати в "Дію"
В застосунок "Дія" можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, 22 лютого.
Освітні документи в "Дії"
"Це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", — розповів Федоров.
Відтепер у застосунку:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- Диплом кваліфікованого робітника;
- Диплом фахового молодшого бакалавра;
- Диплом молодшого спеціаліста;
- Диплом молодшого бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом спеціаліста;
- Диплом магістра;
- Диплом доктора філософії;
- Диплом доктора мистецтва.
Для того, щоб завантажити документи, треба оновити "Дію", і вони підтягнуться автоматично.
"Але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки", — додав Федоров.
Раніше ми повідомляли, що у Європейському парламенті підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Україна долучиться до формування майбутньої е-ідентифікації в ЄС.
У "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.
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