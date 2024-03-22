Образовательные документы можно будет загружать в "Дію"
В приложение "Дія" можно загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 22 февраля.
Образовательные документы в "Дії"
"Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в "Дії", — рассказал Федоров.
Теперь в приложении:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- Аттестат/свидетельство о среднем образовании;
- Свидетельство о рабочей квалификации;
- Диплом квалифицированного рабочего;
- Диплом профессионального младшего бакалавра;
- Диплом младшего специалиста;
- Диплом младшего бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом специалиста;
- Диплом магистра;
- Диплом доктора философии;
- Диплом доктора искусства.
Чтобы загрузить документы, нужно обновить "Действие", и они подтянутся автоматически.
"Но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы потом были и приложения", — добавил Федоров.
Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.
У "Дії" появилась новая услуга для чиновников - возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.
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