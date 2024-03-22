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Образовательные документы можно будет загружать в "Дію"

22 марта 2024 19:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Образовательные документы можно будет загружать в "Дію"
Приложение "Дія". Фото: new-england-service.org/
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В приложение "Дія" можно загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 22 февраля.

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Образовательные документы в "Дії". Фото: скриншот

Образовательные документы в "Дії"

"Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в "Дії", — рассказал Федоров.

Теперь в приложении:

  • Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • Аттестат/свидетельство о среднем образовании;
  • Свидетельство о рабочей квалификации;
  • Диплом квалифицированного рабочего;
  • Диплом профессионального младшего бакалавра;
  • Диплом младшего специалиста;
  • Диплом младшего бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом специалиста;
  • Диплом магистра;
  • Диплом доктора философии;
  • Диплом доктора искусства.

Чтобы загрузить документы, нужно обновить "Действие", и они подтянутся автоматически.

"Но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы потом были и приложения", — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.

У "Дії" появилась новая услуга для чиновников - возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.

Михаил Федоров
образование
Дия
технологии
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документы

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