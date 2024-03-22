Образовательные документы можно будет загружать в "Дію"

Приложение "Дія". Фото: new-england-service.org/

В приложение "Дія" можно загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 22 февраля.

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Образовательные документы в "Дії"

"Это значит, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в "Дії", — рассказал Федоров.

Теперь в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

Аттестат/свидетельство о среднем образовании;

Свидетельство о рабочей квалификации;

Диплом квалифицированного рабочего;

Диплом профессионального младшего бакалавра;

Диплом младшего специалиста;

Диплом младшего бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом специалиста;

Диплом магистра;

Диплом доктора философии;

Диплом доктора искусства.

Чтобы загрузить документы, нужно обновить "Действие", и они подтянутся автоматически.

"Но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы потом были и приложения", — добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте поддержали создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Украина присоединится к формированию будущей е-идентификации в ЕС.

У "Дії" появилась новая услуга для чиновников - возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.