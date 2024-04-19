Подібний до людини — компанія Boston Dynamics показала робота нового покоління

Робот-гуманоїд Atlas. Фото: bostondynamics.com

Американська інженерна компанія з виготовлення робототехніки Boston Dynamics представила нового робота-гуманоїда, що зветься Atlas. Його повністю живить електрика.

Про це повідомляє Boston Dynamics.

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Що відомо про робота Atlas

"Ця остання версія робота Atlas базується на довгій історії інновацій, досліджень і розробок, що розширює межі мобільності всього тіла та бімануальних маніпуляцій", — зазначили в компанії.

За словами розробників, електрична версія робота буде мати значно більшу потужність і ширший діапазон руху, ніж будь-яка попередня модель.

У Boston Dynamics підкреслили, що робота покращать за допомогою штучного інтелекту й машинного навчання. Незабаром розпочнуться його випробування на заводах Hyundai.

Інженери нагадали, що гідравлічний робот Atlas останнього покоління має здатність підіймати та маневрувати різними важкими об'єктами неправильної форми. Компанія підкреслює свій намір продовжувати розвивати ці функції та вивчати нові методи захвату, щоб задовольняти потреби замовників.

Нагадаємо, що роботи в сучасному світі — це далеко не завтрашній день, адже багато з них уже виконують різноманітну роботу, щоб замінити людей, де це потрібно. Так, в Україні в Одеській області робот допомагав рятувальникам гасити пожежу, а компанія Mercedes залучатиме людиноподібних роботів для виробництва авто.