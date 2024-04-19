Подобный человеку — компания Boston Dynamics показала робота нового поколения

Робот-гуманоид Atlas. Фото: bostondynamics.com

Американская инженерная компания по изготовлению робототехники Boston Dynamics представила нового робота-гуманоида, называемого Atlas. Его полностью питает электричество.

Об этом сообщает Boston Dynamics.

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Что известно о роботе Atlas

"Эта последняя версия робота Atlas базируется на долгой истории инноваций, исследований и разработок, что расширяет границы мобильности всего тела и бимануальных манипуляций", — отметили в компании.

По словам разработчиков, электрическая версия робота будет иметь гораздо большую мощность и более широкий диапазон движения, чем любая предыдущая модель.

В Boston Dynamics подчеркнули, что робота улучшат с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. В скором времени начнутся его испытания на заводах Hyundai.

Инженеры напомнили, что гидравлический робот Atlas последнего поколения обладает способностью поднимать и маневрировать разными тяжелыми объектами неправильной формы. Компания подчеркивает свое намерение продолжать развивать эти функции и изучать новые методы захвата, чтобы удовлетворять потребности заказчиков.

Напомним, что роботы в современном мире — это далеко не завтрашний день, ведь многие уже выполняют разнообразную работу, чтобы заменить людей, где это нужно. Так, в Украине в Одесской области робот помогал спасателям тушить пожар, а компания Mercedes будет привлекать человекоподобных роботов для производства авто.