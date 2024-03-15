Гігантська комета Диявола пролетить над Україною — коли чекати подію

Яскрава велика комета 12P-Pons-Brooks. Зображення: astrobin.com

Вже зовсім скоро у небі можна буде спостерігати подію, яка трапляється раз на 70 років — до Землі наблизиться унікальна крижана комета, яка через свій дивний вигляд отримала назву "Комета Диявола". Офіційна ж назва цього небесного тіла, більшого за гору Еверест, 12P/Понс-Брукса (12P-Pons-Brooks).

Коли українці зможуть спостерігати у небі неозброєним оком комету Диявола та у чому унікальність космічного об'єкта, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли можна побачити комету Диявола

Як пише видання The Guardian, яскравість комети наростатиме від кінця березня і сягне максимуму в період від 8 до 21 квітня.

У цей період комету можна буде спостерігати в Північній півкулі. Тобто в Європі, зокрема в Україні небесне тіло буде надяскраве у небі і його можна буде побачити неозброєним оком. Хоч вона і буде пролітати на відстані приблизно 232 млн км від Землі.

Водночас, за інформацією видання Space, комета 12P/Понса-Брукса наблизиться до Землі на максимальну відстань 2 червня цього року після того, як облетить Сонце наприкінці квітня.

Це буде остання можливість побачити її, перш ніж вона знову зникне з поля зору на 70 років. Вона знову вирушить назад до зовнішньої Сонячної системи й не повернеться аж до 2095 року.

Яскрава блакитна крапка вгорі це комета Диявола. Фото: Bob King

Де та як побачити комету Диявола

Тим, хто дійсно хоче побачити унікальне небесне явище, бажано виїхати за межі міста, адже міське світло може стати завадою, як і туман або повня. Спостерігати комету краще ввечері, коли небо максимально ясне та чисте.

Комету Диявола можна побачити, якщо дивитися на захід та північний захід. Якщо є можливість, варто використати бінокль або телескоп.

Що відомо про комету Диявола

Комета 12P/Понса-Брукса, отримала другу таку страшну назву через свій вигляд, а точніше через форму своєї коми, коли вона розділяється, спостерігачу здається ніби з'являються "роги".

Астроном Річард Майлз розповів, що незвичайна форма коми комети, імовірно, пов'язана з неправильною формою ядра. Ядро оточене нечіткою хмарою газу, котру називають комою, що витікає з надр комети.

Комета 12P/Pons-Brooks, на якій після виверження виросли роги. Фото: space.com

Варто зазначити, що фанати "Зоряних воєн" називають цю комету "Тисячолітнім соколом" — космічним кораблем Хана Соло та Чубакки.

Порівняння 12P/Pons-Brooks з культовим Тисячолітнім соколом із франшизи Зоряні війни. Фото: google.com

Крижане тіло є кометою типу Галлея. Комета завершує свій оберт по орбіті раз на 71,3 роки. За даними Британської астрономічної асоціації, вона вважається однією з приблизно 20 інших комет з діючим крижаним вулканом. Крім того, 12P, шириною 17 км, удвічі більша за гору Еверест.

Комета має тверде ядро, імовірний діаметр якого становить 30 км, вона заповнена сумішшю льоду, пилу й газу, відомою як кріомагма. Коли сонячна радіація нагріває нутрощі комети, тиск зростає, і комета викидає лід і газ у космос через великі тріщини в оболонці ядра.

Як відкрили планету Диявола

Уперше цю комету виявив астроном Жан-Луї Понс 12 липня 1812 року. Спочатку він описав її як безформний об'єкт без видимого хвоста. Однак протягом наступного місяця комета стала настільки яскравою, що її можна було розгледіти на нічному небі неозброєним оком. Подальші розрахунки показали, що кометі необхідно близько 65-75 років, щоб облетіти Сонце.

2 вересня 1883 року американський спостерігач за кометами британського походження Вільям Брукс знову побачив цю комету, тому зараз вона носить імена обох дослідників.

Комета Диявола промайнула повз галактику Андромеди 12 березня 2024 року. Цю подію зафіксували астрономи на відео завдяки італійському проєкту Virtual Telescope:

Раніше ми писали, у метеориті, що впав на Землю, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.

Нагадаємо, ми розповідали, що вчені заявили про народження нового метеоритного дощу від комети-алкоголіка.

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