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Событие бывает раз в 70 лет — украинцы увидят в небе комету Дьявола

15 марта 2024 17:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Гигантская комета Дьявола пролетит над Украиной — когда ждать событие
Яркая большая комета 12P-Pons-Brooks. Изображение: astrobin.com
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Уже совсем скоро в небе можно будет наблюдать событие, происходящее раз в 70 лет — к Земле приблизится уникальная ледяная комета, которая из-за своего странного вида получила название "Комета Дьявола". Официальное же название этого небесного тела, которое больше горы Эверест, 12P/Понс-Брукса (12P-Pons-Brooks).

Когда украинцы смогут наблюдать в небе невооруженным глазом комету Дьявола и в чем уникальность космического объекта, рассказываем далее в материале.

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Когда можно увидеть комету Дьявола

Как пишет издание The Guardian, яркость кометы будет нарастать с конца марта и достигнет максимума в период с 8 по 21 апреля.

В этот период комету можно будет наблюдать в Северном полушарии. То есть в Европе, в частности, в Украине небесное тело будет сверхярким в небе и его можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя она и будет пролетать на расстоянии примерно 232 млн км от Земли.

В то же время, по информации Space, комета 12P/Понса-Брукса приблизится к Земле на максимальное расстояние 2 июня этого года после того, как облетит Солнце в конце апреля.

Это будет последняя возможность увидеть ее, прежде чем она снова исчезнет из виду на 70 лет. Она снова отправится обратно к внешней Солнечной системе и не вернется вплоть до 2095 года.

 

Когда можно увидеть комету Дьявола
Яркая голубая точка наверху — это комета Дьявола. Фото: Bob King

Где и как увидеть комету Дьявола

Тем, кто действительно хочет увидеть уникальное небесное явление, желательно уехать за пределы города, ведь городской свет может помешать, как и туман или полнолуние. Наблюдать комету лучше вечером, когда небо максимально ясно и чисто.

Комету Дьявола можно увидеть, если смотреть на запад и северо-запад. Если есть возможность, следует использовать бинокль или телескоп.

Что известно о комете Дьявола

Комета 12P/Понса-Брукса, получила второе такое страшное название из-за своего вида, а точнее из-за формы своей комы, когда она разделяется, наблюдателю кажется будто появляются "рога".

Астроном Ричард Майлз рассказал, что необычная форма комы кометы, вероятно, связана с неправильной формой ядра. Ядро окружено нечетким облаком газа, которое называют комой, вытекающей из недр кометы.

 

К Земле летит огромная комета, которая вдвое больше горы Эверест
Комета 12P/Pons-Brooks, на которой после извержения выросли рога. Фото: space.com

Стоит отметить, что фанаты "Звездных войн" называют эту комету "Тысячелетним соколом" — космическим кораблем Хана Соло и Чубакки.

 

К Земле летит комента с ледяным вулканом.
Сравнение 12P/Pons-Brooks с культовым тысячелетним соколом из франшизы Звездные войны. Фото: google.com

Ледяное тело является кометой типа Галлея. Комета завершает свой оборот по орбите раз в 71,3 года. По данным Британской астрономической ассоциации, она считается одной из примерно 20 других комет с действующим ледяным вулканом. Кроме того, 12P, шириной 17 км, вдвое больше горы Эверест.

Комета имеет твердое ядро, вероятный диаметр которого составляет 30 км, она заполнена смесью льда, пыли и газа, известной как криомагма. Когда солнечная радиация нагревает внутренности кометы, давление растет, и комета выбрасывает лед и газ в космос из-за больших трещин в оболочке ядра.

Как открыли планету Дьявола

В первый раз эту комету нашел астроном Жан-Луи Понс 12 июля 1812 года. Поначалу он обрисовал ее как бесформенный объект без видимого хвоста. Однако в течение следующего месяца комета стала столь яркой, что ее можно было разглядеть на ночном небе невооруженным глазом. Последующие расчеты показали, что комете необходимо около 65-75 лет, чтобы облететь Солнце.

2 сентября 1883 года американский наблюдатель за кометами британского происхождения Уильям Брукс снова увидел эту комету, поэтому сейчас она носит имена обоих исследователей.

Комета Дьявола пронеслась мимо галактики Андромеды 12 марта 2024 года. Это событие зафиксировали астрономы на видео благодаря итальянскому проекту Virtual Telescope:

 

Ранее мы писали, в метеорите, упавшем на Землю, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.

Напомним, мы рассказывали, что ученые заявили о рождении нового метеоритного дождя от кометы-алкоголика.

Также мы сообщали, спасет ли ядерное оружие Землю от космической опасности, например, такой, как астероид.

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