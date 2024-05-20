Яким є перший у світі смартфон, що складається втричі, та розкладається в планшет

Тричі розкладний смартфон-планшет. Фото: TCL CSOT

Китайська компанія TCL China Star Optoelectronics Technology представила перший у світі телефон, що складається втричі, та має 7,85-дюймовий екран у повністю розкритому стані. Днями пристрій показали на виставці Society for Information Display 2024 в Сан-Хосе, Каліфорнія.

Про це написала Phone Arena.

Читайте також:

У телефоні використовується потрійний дисплей, який TCL назвав Free-type (вільний тип), щоб складатися у формі G та Z. У повністю розкладеному вигляді смартфон має співвідношення сторін стандартного планшета.

Технічні подробиці

Раніше однією з проблем прототипів смартфонів, що складаються в три рази, була їх товщина. Але телефон TCL має лише 427 мікронів, а екран отримав постійну щільність 420 пікселів на дюйм. Це дозволяє користувачам відчути рівномірний дисплей без будь-яких змін у якості екрана.

Фото: TCL CSOT

Екран підтримує змінну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Дисплей також відрізняється низьким енергоспоживанням та довговічністю.

Конкуренти

Невідомо, які майбутні наміри TCL щодо цього смартфона. Час від часу ходили чутки, що Huawei та Samsung працюють над розробкою подібного телефону. Подейкують, що Huawei вже цього року випустить пристрій, який розкладається, щоб отримати величезний 10-дюймовий планшет.

Раніше ми представляли ТОП-5 найкращих складаних смартфонів. Також писали про найочікуваніші складані смартфони-книжки у 2024 році.