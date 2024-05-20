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Представлен первый смартфон, складывающийся трижды и раскладывающийся в планшет

20 мая 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как выглядит первый в мире смартфон, складывающийся трижды, и раскладывающийся в планшет
Трижды раскладной смартфон-планшет. Фото: TCL CSOT
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Китайская компания TCL China Star Optoelectronics Technology представила первый в мире телефон, складывающийся трижды, имеющий 7,85-дюймовый экран в полностью раскрытом состоянии. На днях устройство было показано на выставке Society for Information Display 2024 в Сан-Хосе, Калифорния.

Об этом написала Phone Arena.

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В телефоне используется тройной дисплей, который TCL назвал Free-type (свободный тип), складывающийся в формы G и Z. В полностью разложенном виде смартфон имеет соотношение сторон стандартного планшета.

Технические подробности

Ранее одной из проблем складывающихся трижды прототипов смартфонов была их толщина. Но телефон TCL имеет всего 427 микрон, а экран получил постоянную плотность 420 пикселей на дюйм. Это позволяет пользователям почувствовать равномерный дисплей без изменений в качестве экрана.

 

Представлен первый смартфон, состоящий в три раза и раскладывающийся в планшет - фото 1
Фото: TCL CSOT

Экран поддерживает изменяющуюся частоту обновления от 1 до 120 Гц. Дисплей также отличается низким энергопотреблением и долговечностью.

Конкуренты

Неизвестно, каковы будущие намерения TCL по этому смартфону. Время от времени ходили слухи, что Huawei и Samsung работают над разработкой подобного телефона. Говорят, что Huawei уже в этом году выпустит раскладное устройство, из которого получается большой 10-дюймовый планшет.

Ранее мы представляли ТОП-5 лучших складных смартфонов. Также писали о самых ожидаемых складных смартфонах-книжках в 2024 году.

Китай
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