Как выглядит первый в мире смартфон, складывающийся трижды, и раскладывающийся в планшет

Трижды раскладной смартфон-планшет. Фото: TCL CSOT

Китайская компания TCL China Star Optoelectronics Technology представила первый в мире телефон, складывающийся трижды, имеющий 7,85-дюймовый экран в полностью раскрытом состоянии. На днях устройство было показано на выставке Society for Information Display 2024 в Сан-Хосе, Калифорния.

Об этом написала Phone Arena.

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В телефоне используется тройной дисплей, который TCL назвал Free-type (свободный тип), складывающийся в формы G и Z. В полностью разложенном виде смартфон имеет соотношение сторон стандартного планшета.

Технические подробности

Ранее одной из проблем складывающихся трижды прототипов смартфонов была их толщина. Но телефон TCL имеет всего 427 микрон, а экран получил постоянную плотность 420 пикселей на дюйм. Это позволяет пользователям почувствовать равномерный дисплей без изменений в качестве экрана.

Фото: TCL CSOT

Экран поддерживает изменяющуюся частоту обновления от 1 до 120 Гц. Дисплей также отличается низким энергопотреблением и долговечностью.

Конкуренты

Неизвестно, каковы будущие намерения TCL по этому смартфону. Время от времени ходили слухи, что Huawei и Samsung работают над разработкой подобного телефона. Говорят, что Huawei уже в этом году выпустит раскладное устройство, из которого получается большой 10-дюймовый планшет.

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