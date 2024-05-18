Що буде, якщо підірвати ядерну бомбу у космосі — вчені попередили про наслідки

Ракета виведена на орбіту Землі. Фото: iStock

Поки інші країни розробляють супутники, космічні апарати та телескопи для дослідження та освоєння космосу, країна-терорист росія робить кроки з утілення у життя ідеї ядерного вибуху у космічному просторі. Всупереч резолюції ООН, прийнятої США та Японією, країна наклала вето на плани щодо запобігання розробці та розгортанню ядерної зброї за межами Землі.

І хоч РФ навряд чи вдасться використати реальну ядерну зброю у космосі, науковий співробітник Університету Тісайд, Англія, Майкл Малвігілл попередив, що чекає на людство та усю планету, якщо такий вибух відбудеться. Пише видання Science Focus.

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Різниця між вибухом на планеті та над планетою, яка має значення

Малвігілл зауважив, що існують досить серйозні відмінності між запуском ядерної зброї на рівні землі та на орбіті. Так, коли ядерна зброя вибухає на землі, спочатку вивільняється багато енергії у вигляді рентгенівського випромінювання.

"Ці рентгенівські промені перегрівають атмосферу, змушуючи її вибухати та перетворюватись на вогняну кулю — саме це створює ударну хвилю та характерну грибоподібну хмару, яка всмоктує бруд і виробляє опади", — пояснює вчений.

Ядерний вибух. Анімація: google.com

Природно, в космосі немає атмосфери, а отже, коли стається ядерний вибух грибоподібної хмари чи ударної хвилі не утворюється. Наслідки стають дійсно страшними.

"У космосі ядерний вибух вивільняє величезну кількість енергії у вигляді рентгенівського, гамма-променів, інтенсивних потоків нейтронів і субатомних заряджених частинок. Він також виробляє так званий електромагнітний імпульс, або ЕМІ (сплеск електромагнітної енергії — Ред.)", — каже Малвігілл.

Наслідки ядерного вибуху у космосі, що можна порівняти з апокаліпсисом

ЕМІ взаємодіє з верхніми шарами атмосфери та вириває з неї електрони. Через це виходять з ладу радари, системи електропостачання, порушується зв'язок.

Після вибуху навколо Землі утворюється радіаційний пояс, який може зберігатися від кількох місяців до кількох років. Радіація може пошкодити супутники й, як зазначає Малвігілл, може становити серйозну загрозу для будь-кого, хто в цей час знаходиться в космосі, наприклад для астронавтів на МКС. Вибух призведе до знищення системи життєзабезпечення на МКС.

"Я припускаю, що астронавти також піддадуться впливу високого рівня радіації", — пояснює Малвігілл.

Таким чином людство може втратити електроенергію, зв'язок. Все до чого ми звикли може зникнути за мить. Єдине, що подарує нам ядерний вибух у космосі — яскраві полярні сяйва, що простягатимуться на величезні відстані і триватимуть по кілька днів через заряджені частинки, що взаємодіятимуть із магнітним полем Землі та атмосферою.

Ядерний вибух в атмосфері Землі. Фото: google.com

Божевільні плани росії розгорнути ядерну зброю у космосі — чи повинні ми хвилюватися

Ще у лютому 2024 року голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що росія має плани вивести ядерну зброю на орбіту Землі. Пізніше президент США Джо Байден заявив, що кремль розробляє протисупутникову космічну зброю. Звичайно москва все заперечила.

За інформацією The Wall Street Journal, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну росія запустила у космос супутник "Космос-2553", що несе компоненти системи антисупутникового ядерного озброєння, проте вони не є ядерними.

Цей супутник, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій. Один співрозмовник видання назвав супутник "прототипом" зброї, але інші кажуть, що російська програма не просунулася так далеко.

З усім тим в інтерв'ю SpaceNews експомічник міністра оборони США Джон Пламб сказав, що розробка росією ядерної зброї космічного базування, на думку розвідки США, є "окремою загрозою", що матиме невибірковий ефект у випадку застосування. Тобто ця зброя може уразити не лише супутники.

Та попри це варто нагадати, що росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю іншим країнам. Тож, подібні чутки можуть бути не більше ніж геополітичне позерство. Наразі інформації про те, що росія вивела в космос ядерну зброю, або планує це зробити найближчим часом, немає.

Крім того, навіть в росії мають усвідомлювати, що ядерна зброя в космосі невибіркова і якщо вона буде використана, то завдасть шкоди всім.

"Це не просто виведе з ладу Starlink — супутникову систему SpaceX, яка забезпечує Інтернетом 75 країн. Це вибило б з ладу китайські супутники й всіх інших теж", — каже Малвігілл.

Чи підривали ядерну зброю у космосі раніше

Можливе використання ядерної зброї у космосі занепокоїло світових лідерів та науковців не просто так, адже раніше ядерні вибухи вже досягали космосу.

Це відбулося під час холодної війни, коли США та СРСР активно випробовували ядерну зброю на суші, під водою, в горах і не тільки.

Загалом США провели п'ять космічних ядерних випробувань у космосі. Найвідоміший з них стався 9 липня 1962 року поблизу тихоокеанського райського острова Гаваї.

Проєкт Starfish Prime. Фото: creator.nightcafe.studio

Starfish Prime був запущений на висоті 400 км над островом Джонстон і мав вибухову потужність 1,4 мегатонни — приблизно в 100 разів потужніше, ніж бомба на Хіросіму.

Імпульс сягнув Гаваїв і погасив сотні вуличних ліхтарів, зламалися деякі електроприлади, радіозв'язок зник на кілька годин. Утворився штучний радіаційний пояс, який вивів з ладу десяток американських супутників, а також британський та радянський космічні апарати. Червоне полярне сяйво простягнулося через Тихий океан і тривало годинами.

У наступні роки всі трохи схаменулися і вирішили, що випробування ядерних боєголовок у космосі — погана ідея. Так народився Договір про космос (OST), підписаний 1967 року США, Великобританією та Радянським Союзом, OST зараз має понад 100 підписантів і визначає простір як вільний для використання всіма лише в мирних цілях.

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