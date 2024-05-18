Что будет, если взорвать ядерную бомбу в космосе — ученые предупредили о последствиях

Ракета выведена на орбиту Земли. Фото: iStock

Пока другие страны разрабатывают спутники, космические аппараты и телескопы для исследования и освоения космоса, страна-террорист россия делает шаги по воплощению в жизнь идеи ядерного взрыва в космическом пространстве. Вопреки резолюции ООН, принятой США и Японией, страна наложила вето на планы по предотвращению разработки и развертывания ядерного оружия за пределами Земли.

И хотя РФ вряд ли удастся использовать реальное ядерное оружие в космосе, научный сотрудник Университета Тисайд, Англия, Майкл Малвихилл предупредил, что ждет человечество и всю планету, если такой взрыв произойдет. Пишет издание Science Focus.

Читайте также:

Что ждет планету в случае применения ядерного оружия над Землей — тревожный ответ ученого

Разница между взрывом на планете и над планетой, которая имеет значение

Малвихилл отметил, что существуют достаточно серьезные отличия между запуском ядерного оружия на уровне земли и на орбите. Так когда ядерное оружие взрывается на земле, сначала высвобождается много энергии в виде рентгеновского излучения.

"Эти рентгеновские лучи перегревают атмосферу, заставляя ее взрываться и превращаться в огненный шар — именно это создает ударную волну и характерное грибовидное облако, которое впитывает грязь и производит осадки", — объясняет ученый.

Ядерный взрыв. Анимация: google.com

Естественно, в космосе нет атмосферы, а значит, когда происходит ядерный взрыв грибообразного облака или ударной волны, не образуется. Последствия становятся действительно страшными.

"В космосе ядерный взрыв высвобождает огромное количество энергии в виде рентгеновского, гамма-лучей, интенсивных потоков нейтронов и субатомных заряженных частиц. Он также производит так называемый электромагнитный импульс, или ЭМИ (всплеск электромагнитной энергии — Ред.)", — говорит Малвихилл.

Последствия ядерного взрыва в космосе, сравнимые с апокалипсисом

ЭМИ взаимодействует с верхними слоями атмосферы и вырывает из нее электроны. Поэтому выходят из строя радары, системы электроснабжения, нарушается связь.

После взрыва вокруг Земли образуется радиационный пояс, который может сохраняться от нескольких месяцев до нескольких лет. Радиация может повредить спутники и, как отмечает Малвихилл, может представлять серьезную угрозу для любого, кто в это время находится в космосе, например для астронавтов на МКС. Взрыв приведет к уничтожению системы жизнеобеспечения на МКС.

"Я предполагаю, что астронавты также подвергнутся влиянию высокого уровня радиации", — объясняет Малвихилл.

Таким образом, человечество может потерять электроэнергию, связь. Все, к чему мы привыкли, может исчезнуть через мгновение. Единственное, что подарит нам ядерный взрыв в космосе — яркие полярные сияния, простирающиеся на огромные расстояния и продолжающиеся по несколько дней из-за заряженных частиц, взаимодействующих с магнитным полем Земли и атмосферой.

Ядерный взрыв в атмосфере Земли. Фото: google.com

Безумные планы россии развернуть ядерное оружие в космосе — должны ли мы волноваться

Еще в феврале 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что у россии есть планы вывести ядерное оружие на орбиту Земли. Позже президент США Джо Байден заявил, что кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие. Конечно, москва все возразила.

По информации The Wall Street Journal, за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину россия запустила в космос спутник "Космос-2553", несущий компоненты системы антиспутникового ядерного вооружения, однако они не являются ядерными.

Этот спутник, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство. Один собеседник назвал спутник "прототипом" оружия, но другие говорят, что российская программа не продвинулась так далеко.

Тем не менее в интервью SpaceNews экс-помощник министра обороны США Джон Пламб сказал, что разработка россией ядерного оружия космического базирования, по мнению разведки США, является "отдельной угрозой", которая будет иметь неизбирательный эффект в случае применения. То есть это оружие может поразить не только спутники.

Но, несмотря на это, следует напомнить, что россия неоднократно угрожала ядерным оружием другим странам. Так что подобные слухи могут быть не более чем геополитическое позерство. Пока информации, что россия вывела в космос ядерное оружие, или планирует это сделать в ближайшее время, нет.

Кроме того, даже в россии должны осознавать, что ядерное оружие в космосе не избирательно и если оно будет использовано, то нанесет вред всем.

"Это не просто выведет из строя Starlink — спутниковую систему SpaceX, которая обеспечивает Интернетом 75 стран. Это выбило бы из строя китайские спутники и всех остальных тоже", — говорит Малвихилл.

Подрывали ли ядерное оружие в космосе раньше

Возможное использование ядерного оружия в космосе обеспокоило мировых лидеров и ученых не просто так, ведь ранее ядерные взрывы уже достигали космоса.

Это произошло во время холодной войны, когда США и СССР активно испытывали ядерное оружие на суше, под водой, в горах и не только.

Всего в США провели пять космических ядерных испытаний в космосе. Самый известный из них произошел 9 июля 1962 года вблизи тихоокеанского райского острова Гавайи.

Проект Starfish Prime. Фото: creator.nightcafe.studio

Starfish Prime был запущен на высоте 400 км над островом Джонстон и обладал взрывной мощностью 1,4 мегатонны — примерно в 100 раз мощнее, чем бомба на Хиросиму.

Импульс достиг Гавайев и погасил сотни уличных фонарей, сломались некоторые электроприборы, радиосвязь исчезла на несколько часов. Образовался искусственный радиационный пояс, выведший из строя десяток американских спутников, а также британский и советский космические аппараты. Красное полярное сияние протянулось через Тихий океан и продолжалось часами.

В последующие годы все слегка спохватились и решили, что испытание ядерных боеголовок в космосе — плохая идея. Так родился Договор о космосе (OST), подписанный в 1967 году США, Великобританией и Советским Союзом, OST сейчас имеет более 100 подписантов и определяет пространство как свободное для использования всеми только в мирных целях.

Ранее мы писали, спасет ли ядерное оружие Землю от космической опасности.

Напомним, мы рассказывали, может ли ядерное оружие сжечь атмосферу планеты.

Также исследования ученых показали, что искусственный интеллект может довести мир до ядерной войны.