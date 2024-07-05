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Рік з моменту запуску соцмережі Threads від Meta — які результати

5 липня 2024 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Соцмережа Threads святкує свій перший рік 5 липня - що відомо
Соцмережа Threads. Фото: WSJ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Соціальна мережа Threads від Meta Platforms у п'ятницю, 5 липня, святкує першу річницю з моменту запуску. Як відомо, вже у перший тиждень до неї приєдналися 100 мільйонів користувачів.

Про це пише Медіамейкер у Telegram.

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Перший рік від запуску Threads

Компанія Meta вирішила запустити Threads як відповідь на X Ілона Маска, а в App Store та Play Market він з'явився 5 липня 2023 року.

Вже у перший тиждень після запуску додаток зібрав 100 млн користувачів, що пояснювалося простотою налаштування акаунтів. Протягом року Threads кілька разів потрапляв у скандали, пов’язані з блокуваннями результатів пошуку тем коронавірусу й вакцинації.

Крім того, застосунок не додавав позначки на пропагандистські профілі російських і китайських державних медіа. Водночас Meta не рекомендує політичний контент користувачам, оскільки не бажає заохочувати політику й "важкі новини" у соцмережах.

Відомо, що нещодавно Threads приєднався до групи соцмереж, які підтримують протокол ActivityPub — Fediverse. Він дозволяє користувачам взаємодіяти між різними платформами.

Однак соцмережа все ще лідирує у фінансових збитках, бо досі не містить реклами — її планують запустити вже наступного року, хоча наразі точних термінів ще немає. 

Нагадаємо, у грудні минулого року соцмережа Threads стала доступною для користувачів у країнах Європейського Союзу. Раніше розробники соцмережі розповідали про масштабне оновлення, що дозволило б це зробити.

Також ми писали, що Meta звинуватили у порушенні нових правил цифрової конкуренції в Європі через її рекламну модель "плати або погоджуйся". Якщо провина компанії підтвердиться, їй загрожує чималенький штраф.

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