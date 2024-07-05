Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Smart arrow Год с момента запуска соцсети Threads от Meta — какие результаты arrow

Год с момента запуска соцсети Threads от Meta — какие результаты

5 июля 2024 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Соцсеть Threads празднует свой первый год 5 июля – что известно
Соцсеть Threads. Фото: WSJ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Социальная сеть Threads от Meta Platforms в пятницу, 5 июля, отмечает первую годовщину с момента запуска. Как известно, уже в первую неделю к ней присоединились 100 миллионов пользователей.

Об этом пишет Медіамейкер в Telegram.

Читайте также:

Первый год от запуска Threads

Компания Meta решила запустить Threads как ответ на X Илона Маска, а в App Store и Play Market он появился 5 июля 2023 года.

Уже в первую неделю после запуска приложение собрало 100 млн пользователей, что объяснялось простотой настройки аккаунтов. В течение года Threads несколько раз попадал в скандалы, связанные с блокированием результатов поиска тем коронавируса и вакцинации.

Кроме того, приложение не добавляло отметки на пропагандистские профили российских и китайских государственных медиа. В то же время Meta не рекомендует политический контент пользователям, поскольку не желает поощрять политику и "трудные новости" в соцсетях.

Известно, что недавно Threads присоединился к группе соцсетей, поддерживающих протокол ActivityPub — Fediverse. Он позволяет пользователям взаимодействовать между разными платформами.

Однако соцсеть все еще лидирует в финансовых убытках, потому что до сих пор не содержит рекламы — ее планируют запустить уже в следующем году, хотя пока точных сроков еще нет.

Напомним, в декабре прошлого года соцсеть Threads стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.

Также мы писали, что Meta обвинили в нарушении новых правил цифровой конкуренции в Европе из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся". Если вина компании подтвердится, ей грозит штраф.

Facebook соцсети Instagram интернет Meta

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно