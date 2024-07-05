Соцсеть Threads празднует свой первый год 5 июля – что известно

Соцсеть Threads. Фото: WSJ

Социальная сеть Threads от Meta Platforms в пятницу, 5 июля, отмечает первую годовщину с момента запуска. Как известно, уже в первую неделю к ней присоединились 100 миллионов пользователей.

Об этом пишет Медіамейкер в Telegram.

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Первый год от запуска Threads

Компания Meta решила запустить Threads как ответ на X Илона Маска, а в App Store и Play Market он появился 5 июля 2023 года.

Уже в первую неделю после запуска приложение собрало 100 млн пользователей, что объяснялось простотой настройки аккаунтов. В течение года Threads несколько раз попадал в скандалы, связанные с блокированием результатов поиска тем коронавируса и вакцинации.

Кроме того, приложение не добавляло отметки на пропагандистские профили российских и китайских государственных медиа. В то же время Meta не рекомендует политический контент пользователям, поскольку не желает поощрять политику и "трудные новости" в соцсетях.

Известно, что недавно Threads присоединился к группе соцсетей, поддерживающих протокол ActivityPub — Fediverse. Он позволяет пользователям взаимодействовать между разными платформами.

Однако соцсеть все еще лидирует в финансовых убытках, потому что до сих пор не содержит рекламы — ее планируют запустить уже в следующем году, хотя пока точных сроков еще нет.

Напомним, в декабре прошлого года соцсеть Threads стала доступна пользователям в странах Европейского Союза. Ранее разработчики соцсети рассказывали о масштабном обновлении, что позволило это сделать.

Также мы писали, что Meta обвинили в нарушении новых правил цифровой конкуренции в Европе из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся". Если вина компании подтвердится, ей грозит штраф.