Чем отличается Samsung Galaxy A55 от Galaxy A54 и стоит ли купить более новый

Большой разницы между телефонами нет. Фото: notebookcheck.net

Samsung анонсировала смартфон Galaxy A55 5G, преемника модели A54, но функции нового телефона сложно воспринять как большое обновление. Galaxy A55 получил несколько иной дизайн, более быстрый чипсет и некоторые улучшения дисплея.

Об этом написала Phone Arena.

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Дизайн

Galaxy A55 немного больше — 161,1 x 77,4 x 8,2 мм против 158,2 x 76,7 x 8,2 мм у предшественника. Также он тяжелее — 213 г против 202 г. Новый смартфон поставляется с металлической рамкой, в отличие от пластиковой в A54.

Присутствует новый элемент дизайна, взятый из более доступных A15 и A25, выпущенных в конце прошлого года. Это холмик, на котором расположены кнопки регулировки громкости и питания, известный как "Островок клавиш".

A55 5G по-прежнему имеет сертификат IP67, что означает, что телефон защищен от временного погружения под воду. Однако он получил лучшее стекло Gorilla Glass Victus, которое прочнее Gorilla Glass 5 в A54.

Дисплей

A55 5G имеет более тонкие рамки вокруг дисплея. К тому же, его размеры увеличились до 6,6 дюйма против 6,4 дюйма на A54.

Оба дисплея имеют разрешение 1080 x 2340 пикселей, частоту обновления 120 Гц и поддержку контента HDR10+. Новым дополнением Vision Booster, который должен сделать экран четким и ярким при различных условиях освещения.

Производительность

A55 5G получил более мощный процессор Exynos 1480. Также отличаются комбинации памяти.

Galaxy A55 5G:

8/128 ГБ

8/256 ГБ

12/256 ГБ

Galaxy A54 5G

6/128 ГБ

8/128 ГБ

8/256 ГБ

Оба телефона имеют четыре года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Так как A55 на год моложе, то имеет шанс дожить до Android 18.

Камера

Системы камер у обоих телефонов аналогична:

Широкоугольная (основная) 50 МП, f/1.8, автофокус, OIS

Сверхширокоугольная 12 МП, f/2.2

Макро 5 МП, f/2.4

Селфи 32 МП, f/2.2

Улучшение качества изображения может произойти благодаря новому процессору A55 и усовершенствованной функции обработки сигналов изображений с искусственным интеллектом, о которой Samsung упоминает в своем анонсе.

Аккумулятор и зарядка

Осталась та же батарея 5000 мАч с проводной зарядкой 25 Вт. Возможно, новый чип улучшит время автономной работы A55.

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