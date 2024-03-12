Чем отличается Samsung Galaxy A55 от Galaxy A54 и стоит ли купить более новый

Samsung Galaxy A55 против Galaxy A54 — чем отличаются, стоит ли купить более новый
Samsung анонсировала смартфон Galaxy A55 5G, преемника модели A54, но функции нового телефона сложно воспринять как большое обновление. Galaxy A55 получил несколько иной дизайн, более быстрый чипсет и некоторые улучшения дисплея.
Об этом написала Phone Arena.
Дизайн
Galaxy A55 немного больше — 161,1 x 77,4 x 8,2 мм против 158,2 x 76,7 x 8,2 мм у предшественника. Также он тяжелее — 213 г против 202 г. Новый смартфон поставляется с металлической рамкой, в отличие от пластиковой в A54.
Присутствует новый элемент дизайна, взятый из более доступных A15 и A25, выпущенных в конце прошлого года. Это холмик, на котором расположены кнопки регулировки громкости и питания, известный как "Островок клавиш".
A55 5G по-прежнему имеет сертификат IP67, что означает, что телефон защищен от временного погружения под воду. Однако он получил лучшее стекло Gorilla Glass Victus, которое прочнее Gorilla Glass 5 в A54.
Дисплей
A55 5G имеет более тонкие рамки вокруг дисплея. К тому же, его размеры увеличились до 6,6 дюйма против 6,4 дюйма на A54.
Оба дисплея имеют разрешение 1080 x 2340 пикселей, частоту обновления 120 Гц и поддержку контента HDR10+. Новым дополнением Vision Booster, который должен сделать экран четким и ярким при различных условиях освещения.
Производительность
A55 5G получил более мощный процессор Exynos 1480. Также отличаются комбинации памяти.
Galaxy A55 5G:
- 8/128 ГБ
- 8/256 ГБ
- 12/256 ГБ
Galaxy A54 5G
- 6/128 ГБ
- 8/128 ГБ
- 8/256 ГБ
Оба телефона имеют четыре года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Так как A55 на год моложе, то имеет шанс дожить до Android 18.
Камера
Системы камер у обоих телефонов аналогична:
- Широкоугольная (основная) 50 МП, f/1.8, автофокус, OIS
- Сверхширокоугольная 12 МП, f/2.2
- Макро 5 МП, f/2.4
- Селфи 32 МП, f/2.2
Улучшение качества изображения может произойти благодаря новому процессору A55 и усовершенствованной функции обработки сигналов изображений с искусственным интеллектом, о которой Samsung упоминает в своем анонсе.
Аккумулятор и зарядка
Осталась та же батарея 5000 мАч с проводной зарядкой 25 Вт. Возможно, новый чип улучшит время автономной работы A55.
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