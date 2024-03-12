Чим відрізняється Samsung Galaxy A55 від Galaxy A54 та чи варто купити новіший

Великої різниці між телефонами немає. Фото: notebookcheck.net

Samsung анонсувала смартфон Galaxy A55 5G, наступника моделі A54, функції нового телефона складно сприйняти як велике оновлення. Galaxy A55 отримав лише дещо інший дизайн, швидший чипсет та деякі покращення дисплея.

Про це написала Phone Arena.

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Дизайн

Galaxy A55 трохи більший — 161,1 x 77,4 x 8,2 мм проти 158,2 x 76,7 x 8,2 мм у попередника. Також він важчий — 213 г проти з 202 г. Новий смартфон поставляється з металевою рамкою, на відміну від пластикової в A54.

Присутній новий елемент дизайну, запозичений у більш доступних A15 та A25, випущених наприкінці минулого року. Це про горбок, на якому розташовані кнопки регулювання гучності та живлення, відомий як "Острівець клавіш".

A55 5G, як і раніше, має сертифікат IP67, що означає, що телефон захищений від тимчасового занурення під воду. Однак він отримав краще скло Gorilla Glass Victus, яке є міцнішим за Gorilla Glass 5 в A54.

Дисплей

A55 5G має тонші рамки навколо дисплея. До того ж його розміри збільшилися до 6,6 дюйма проти 6,4 дюйма на A54.

Обидва дисплеї мають роздільну здатність 1080 x 2340 пікселів, частоту оновлення 120 Гц та підтримку контенту HDR10+. Новим доповненням є Vision Booster, який повинен зробити екран чітким та яскравим за різних умов освітлення.

Продуктивність

A55 5G отримав потужніший процесор Exynos 1480.Також відрізняються комбінації пам'яті.

Galaxy A55 5G:

8/128 ГБ

8/256 ГБ

12/256 ГБ

Galaxy A54 5G

6/128 ГБ

8/128 ГБ

8/256 ГБ

Обидва телефони мають чотири роки оновлень Android та п'ять років патчів безпеки. Позаяк A55 на рік молодший, то має шанс дожити до Android 18.

Камера

Системи камер в обох телефонів аналогічна:

Ширококутна (основна) 50 МП, f/1.8, автофокус, OIS

Надширококутна 12 МП, f/2.2

Макро 5 МП, f/2.4

Селфі 32 МП, f/2.2

Поліпшення якості зображення може відбутися завдяки новому процесору A55 та вдосконаленій функції обробки сигналів зображень зі штучним інтелектом, про яку Samsung згадує у своєму анонсі.

Акумулятор та заряджання

Залишилася та сама батарея 5000 мАг з дротовою зарядкою 25 Вт. Можливо новий чип поліпшить час автономної роботи A55.

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