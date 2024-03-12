Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Smart arrow Samsung Galaxy A55 проти Galaxy A54 — чим відрізняються, чи варто купити новіший arrow

Samsung Galaxy A55 проти Galaxy A54 — чим відрізняються, чи варто купити новіший

12 березня 2024 19:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Чим відрізняється Samsung Galaxy A55 від Galaxy A54 та чи варто купити новіший
Великої різниці між телефонами немає. Фото: notebookcheck.net
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Samsung анонсувала смартфон Galaxy A55 5G, наступника моделі A54, функції нового телефона складно сприйняти як велике оновлення. Galaxy A55 отримав лише дещо інший дизайн, швидший чипсет та деякі покращення дисплея.

Про це написала Phone Arena.

Читайте також:

Дизайн

Galaxy A55 трохи більший — 161,1 x 77,4 x 8,2 мм проти 158,2 x 76,7 x 8,2 мм у попередника. Також він важчий — 213 г проти з 202 г. Новий смартфон поставляється з металевою рамкою, на відміну від пластикової в A54.

Присутній новий елемент дизайну, запозичений у більш доступних A15 та A25, випущених наприкінці минулого року. Це про горбок, на якому розташовані кнопки регулювання гучності та живлення, відомий як "Острівець клавіш".

A55 5G, як і раніше, має сертифікат IP67, що означає, що телефон захищений від тимчасового занурення під воду. Однак він отримав краще скло Gorilla Glass Victus, яке є міцнішим за Gorilla Glass 5 в A54.

Дисплей

A55 5G має тонші рамки навколо дисплея. До того ж його розміри збільшилися до 6,6 дюйма проти 6,4 дюйма на A54.

Обидва дисплеї мають роздільну здатність 1080 x 2340 пікселів, частоту оновлення 120 Гц та підтримку контенту HDR10+. Новим доповненням є Vision Booster, який повинен зробити екран чітким та яскравим за різних умов освітлення.

Продуктивність

A55 5G отримав потужніший процесор Exynos 1480.Також відрізняються комбінації пам'яті.

Galaxy A55 5G:

  • 8/128 ГБ
  • 8/256 ГБ
  • 12/256 ГБ

Galaxy A54 5G

  • 6/128 ГБ
  • 8/128 ГБ
  • 8/256 ГБ

Обидва телефони мають чотири роки оновлень Android та п'ять років патчів безпеки. Позаяк A55 на рік молодший, то має шанс дожити до Android 18.

Камера

Системи камер в обох телефонів аналогічна:

  • Ширококутна (основна) 50 МП, f/1.8, автофокус, OIS
  • Надширококутна 12 МП, f/2.2
  • Макро 5 МП, f/2.4
  • Селфі 32 МП, f/2.2

Поліпшення якості зображення може відбутися завдяки новому процесору A55 та вдосконаленій функції обробки сигналів зображень зі штучним інтелектом, про яку Samsung згадує у своєму анонсі.

Акумулятор та заряджання

Залишилася та сама батарея 5000 мАг з дротовою зарядкою 25 Вт. Можливо новий чип поліпшить час автономної роботи A55.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів Samsung.

телефони
штучний інтелект
гаджети
технології
смартфон
Samsung

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування