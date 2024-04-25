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Samsung Galaxy S24 Ultra — проблемы камеры смартфона исправят не раньше июня

25 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Дефекты камеры Samsung Galaxy S24 Ultra исправят не раньше июня
Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: samsung.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

После того как Samsung развернула обновление One UI 6.1, на многих устройствах Galaxy начались проблемы с камерой. Пользователи жалуются на неточный баланс белого, аномальный красный цвет и низкое качество телефотоснимков.

Об этом сообщила Phone Arena.

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Также жаловались на:

  • сломанные сканеры отпечатков пальцев;
  • замедление скорости зарядки;
  • зависание экрана.

Хотя южнокорейская компания может не нести ответственности за все проблемы, камеру Galaxy S24 Ultra можно полностью отнести на совесть Samsung.

Известный инсайдер с достоверными источниками Ice Universe сообщил в Х, что обновление камеры Galaxy S24 Ultra было отложено по крайней мере до июня.


Samsung Galaxy S24 Ultra - проблемы камеры смартфона исправят не раньше июня - фото 1

Несмотря на то, что форумы Samsung переполнены жалобами от пользователей Galaxy S24 Ultra, стоит отметить, что смартфон имеет впечатляющую камеру:

  • основная 200 МП;
  • сверхшироугольная 12 МП;
  • 10 МП с 3-кратным телеобъективом;
  • 50 МП с 5-кратным объективом.

Впрочем, проблемы с такой многообещающей камерой могут испортить впечатление от телефона. Поэтому пользователи с нетерпением ждут обновления с исправлением этой проблемы.

Ранее мы писали, что умеет новый флагман с искусственным интеллектом Samsung Galaxy S24 Ultra. Также эксперты рассказали, почему яблочники позавидуют пользователям Galaxy S24.

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