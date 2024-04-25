Дефекты камеры Samsung Galaxy S24 Ultra исправят не раньше июня

Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: samsung.com

После того как Samsung развернула обновление One UI 6.1, на многих устройствах Galaxy начались проблемы с камерой. Пользователи жалуются на неточный баланс белого, аномальный красный цвет и низкое качество телефотоснимков.

Об этом сообщила Phone Arena.

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Также жаловались на:

сломанные сканеры отпечатков пальцев;

замедление скорости зарядки;

зависание экрана.

Хотя южнокорейская компания может не нести ответственности за все проблемы, камеру Galaxy S24 Ultra можно полностью отнести на совесть Samsung.

Известный инсайдер с достоверными источниками Ice Universe сообщил в Х, что обновление камеры Galaxy S24 Ultra было отложено по крайней мере до июня.





Несмотря на то, что форумы Samsung переполнены жалобами от пользователей Galaxy S24 Ultra, стоит отметить, что смартфон имеет впечатляющую камеру:

основная 200 МП;

сверхшироугольная 12 МП;

10 МП с 3-кратным телеобъективом;

50 МП с 5-кратным объективом.

Впрочем, проблемы с такой многообещающей камерой могут испортить впечатление от телефона. Поэтому пользователи с нетерпением ждут обновления с исправлением этой проблемы.

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