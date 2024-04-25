Дефекти камери Samsung Galaxy S24 Ultra виправлять не раніше червня

Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: samsung.com

Після того, як Samsung розгорнула оновлення One UI 6.1, на багатьох пристроях Galaxy почалися проблеми з камерою. Користувачі скаржаться на неточний баланс білого, аномальні червоні кольори та низьку якість телефотознімків.

Про це повідомила Phone Arena.

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Також скаржилися на:

зламані сканери відбитків пальців;

уповільнення швидкості заряджання;

зависання екрана.

Хоча південнокорейська компанія може не нести відповідальності за всі проблеми, негаразди з камерою Galaxy S24 Ultra можна повністю віднести на совість Samsung.

Відомий інсайдер із достовірними джерелами Ice Universe повідомив в Х, що оновлення камери для Galaxy S24 Ultra було відкладено принаймні до червня.





Попри те, що форуми Samsung переповнені скаргами від користувачів Galaxy S24 Ultra, варто зазначити, що смартфон має вражаючу камеру:

основна 200 МП;

надширококутна 12 МП;

10 МП з 3-кратним телеоб'єктивом;

50 МП з 5-кратним об'єктивом.

Втім, проблеми з такою багатообіцяючою камерою, можуть зіпсувати враження від телефона. Тому користувачі з нетерпінням чекають на оновлення з виправленням цієї проблеми.

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