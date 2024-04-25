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Samsung Galaxy S24 Ultra — проблеми камери смартфона виправлять не раніше червня

25 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Дефекти камери Samsung Galaxy S24 Ultra виправлять не раніше червня
Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: samsung.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Після того, як Samsung розгорнула оновлення One UI 6.1, на багатьох пристроях Galaxy почалися проблеми з камерою. Користувачі скаржаться на неточний баланс білого, аномальні червоні кольори та низьку якість телефотознімків.

Про це повідомила Phone Arena.

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Також скаржилися на:

  • зламані сканери відбитків пальців;
  • уповільнення швидкості заряджання;
  • зависання екрана.

Хоча південнокорейська компанія може не нести відповідальності за всі проблеми, негаразди з камерою Galaxy S24 Ultra можна повністю віднести на совість Samsung.

Відомий інсайдер із достовірними джерелами Ice Universe повідомив в Х, що оновлення камери для Galaxy S24 Ultra було відкладено принаймні до червня.


Samsung Galaxy S24 Ultra — проблеми камери смартфона виправлять не раніше червня - фото 1

Попри те, що форуми Samsung переповнені скаргами від користувачів Galaxy S24 Ultra, варто зазначити, що смартфон має вражаючу камеру:

  • основна 200 МП;
  • надширококутна 12 МП;
  • 10 МП з 3-кратним телеоб'єктивом;
  • 50 МП з 5-кратним об'єктивом.

Втім, проблеми з такою багатообіцяючою камерою, можуть зіпсувати враження від телефона. Тому користувачі з нетерпінням чекають на оновлення з виправленням цієї проблеми.

Раніше ми писали, що вміє новий флагман зі штучним інтелектом Samsung Galaxy S24 Ultra. Також експерти розповіли, чому яблучники позаздрять користувачам Galaxy S24.

телефони
Південна Корея
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Samsung

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