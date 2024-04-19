Как обновились ChatGPT, Copilot, Gemini и Grok в 2024 году

Еще умнее — какие обновления получили инструменты ИИ в 2024 году
19 апреля 2024 19:50
ИИ совершенствуется каждый день. Фото: urbeuniversity.edu
Жестко конкурируя между собой, технологические компании активно совершенствуют свои продукты генеративного искусственного интеллекта. Они становятся умнее и предоставляют пользователям новые возможности.
Об этом пишет Liga.
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ChatGPT
- Чтение вслух. Функция доступна в веб-версии и приложениях ChatGPT для iOS и Android. Она поддерживает 37 языков и автоматически определяет язык чтения.
- Память. ChatGPT научится запоминать вещи, которые вы с ним обсуждали, чтобы улучшить пользовательский опыт. В настоящее время новая функция тестируется.
- Изображение по текстовому описанию. Функция доступна для пользователей платных версий чата — Plus и Enterprise.
- Распознавание изображений и голосовых инструкций. Пользователи ChatGPT Plus и Enterprise могут давать задания голосом и демонстрировать, о чем вы говорите. К примеру, чат-бот может предложить рецепт ужина за фото, на котором можно рассмотреть актуальное содержимое холодильника.
- Поддержка более 80 языков.
Gemini (ex-Bard)
- Интеграция с приложениями Google. Чат-бот может быть интегрирован с Gmail, Maps и YouTube. Отвечать на письма, планировать маршруты и т.п.
- Настройка ответов. Выберите часть текста, которую необходимо изменить, дайте Gemini соответствующие инструкции и получите результат.
- Работа с Python. Пользователи Gemini Advanced теперь могут редактировать и запускать код Python непосредственно в пользовательском интерфейсе Gemini.
- Создание изображений по описанию. Функция доступна всем пользователям, в отличие от ChatGPT.
- Поддержка 40 языков.
Microsoft Copilot (ex-Bing)
- Бесплатный доступ к премиум возможностям GPT-4. Заметим, что доступ к GPT-4 через ChatGPT открыт только платным пользователям.
- Интеграция с продуктами Microsoft Office.
- Создание музыки по описанию. Чтобы получить права на музыку и использовать ее в коммерческих целях, нужно стать премиум-пользователем.
Grok
- Интеграция с X (экс-Twitter). Воспользоваться им пока могут только премиум-подписчики соцсети.
- Многозадачность. Детище Илона Маска может обрабатывать несколько запросов и задач одновременно.
- Обработка информации в реальном времени. Благодаря интеграции с платформой X он имеет доступ к новостям и информации в режиме реального времени. В то же время Grok пока не всегда может отличить настоящие новости от фейков и шуток.
- Пространственное понимание настоящего мира. Чат-бот лучше понимает физический мир на изображениях, загруженных пользователями.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили из международной компании 26 млн долларов с помощью видео на основе искусственного интеллекта. Также британская разведка спрогнозировала, к чему приведет развитие ИИ.
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