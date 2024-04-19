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Еще умнее — какие обновления получили инструменты ИИ в 2024 году

19 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Как обновились ChatGPT, Copilot, Gemini и Grok в 2024 году
ИИ совершенствуется каждый день. Фото: urbeuniversity.edu
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Жестко конкурируя между собой, технологические компании активно совершенствуют свои продукты генеративного искусственного интеллекта. Они становятся умнее и предоставляют пользователям новые возможности.

Об этом пишет Liga.

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ChatGPT

  • Чтение вслух. Функция доступна в веб-версии и приложениях ChatGPT для iOS и Android. Она поддерживает 37 языков и автоматически определяет язык чтения.
  • Память. ChatGPT научится запоминать вещи, которые вы с ним обсуждали, чтобы улучшить пользовательский опыт. В настоящее время новая функция тестируется.
  • Изображение по текстовому описанию. Функция доступна для пользователей платных версий чата — Plus и Enterprise.
  • Распознавание изображений и голосовых инструкций. Пользователи ChatGPT Plus и Enterprise могут давать задания голосом и демонстрировать, о чем вы говорите. К примеру, чат-бот может предложить рецепт ужина за фото, на котором можно рассмотреть актуальное содержимое холодильника.
  • Поддержка более 80 языков.

Gemini (ex-Bard)

  • Интеграция с приложениями Google. Чат-бот может быть интегрирован с Gmail, Maps и YouTube. Отвечать на письма, планировать маршруты и т.п.
  • Настройка ответов. Выберите часть текста, которую необходимо изменить, дайте Gemini соответствующие инструкции и получите результат.
  • Работа с Python. Пользователи Gemini Advanced теперь могут редактировать и запускать код Python непосредственно в пользовательском интерфейсе Gemini.
  • Создание изображений по описанию. Функция доступна всем пользователям, в отличие от ChatGPT.
  • Поддержка 40 языков.

Microsoft Copilot (ex-Bing)

  • Бесплатный доступ к премиум возможностям GPT-4. Заметим, что доступ к GPT-4 через ChatGPT открыт только платным пользователям.
  • Интеграция с продуктами Microsoft Office.
  • Создание музыки по описанию. Чтобы получить права на музыку и использовать ее в коммерческих целях, нужно стать премиум-пользователем.

Grok

  • Интеграция с X (экс-Twitter). Воспользоваться им пока могут только премиум-подписчики соцсети.
  • Многозадачность. Детище Илона Маска может обрабатывать несколько запросов и задач одновременно.
  • Обработка информации в реальном времени. Благодаря интеграции с платформой X он имеет доступ к новостям и информации в режиме реального времени. В то же время Grok пока не всегда может отличить настоящие новости от фейков и шуток.
  • Пространственное понимание настоящего мира. Чат-бот лучше понимает физический мир на изображениях, загруженных пользователями.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили из международной компании 26 млн долларов с помощью видео на основе искусственного интеллекта. Также британская разведка спрогнозировала, к чему приведет развитие ИИ.

Илон Маск
Google
Microsoft
искусственный интеллект
технологии
ChatGPT

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