Как обновились ChatGPT, Copilot, Gemini и Grok в 2024 году

ИИ совершенствуется каждый день. Фото: urbeuniversity.edu

Жестко конкурируя между собой, технологические компании активно совершенствуют свои продукты генеративного искусственного интеллекта. Они становятся умнее и предоставляют пользователям новые возможности.

Об этом пишет Liga.

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ChatGPT

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Функция доступна в веб-версии и приложениях ChatGPT для iOS и Android. Она поддерживает 37 языков и автоматически определяет язык чтения. Память. ChatGPT научится запоминать вещи, которые вы с ним обсуждали, чтобы улучшить пользовательский опыт. В настоящее время новая функция тестируется.

ChatGPT научится запоминать вещи, которые вы с ним обсуждали, чтобы улучшить пользовательский опыт. В настоящее время новая функция тестируется. Изображение по текстовому описанию. Функция доступна для пользователей платных версий чата — Plus и Enterprise.

Функция доступна для пользователей платных версий чата — Plus и Enterprise. Распознавание изображений и голосовых инструкций. Пользователи ChatGPT Plus и Enterprise могут давать задания голосом и демонстрировать, о чем вы говорите. К примеру, чат-бот может предложить рецепт ужина за фото, на котором можно рассмотреть актуальное содержимое холодильника.

Пользователи ChatGPT Plus и Enterprise могут давать задания голосом и демонстрировать, о чем вы говорите. К примеру, чат-бот может предложить рецепт ужина за фото, на котором можно рассмотреть актуальное содержимое холодильника. Поддержка более 80 языков.

Gemini (ex-Bard)

Интеграция с приложениями Google. Чат-бот может быть интегрирован с Gmail, Maps и YouTube. Отвечать на письма, планировать маршруты и т.п.

Чат-бот может быть интегрирован с Gmail, Maps и YouTube. Отвечать на письма, планировать маршруты и т.п. Настройка ответов. Выберите часть текста, которую необходимо изменить, дайте Gemini соответствующие инструкции и получите результат.

Выберите часть текста, которую необходимо изменить, дайте Gemini соответствующие инструкции и получите результат. Работа с Python. Пользователи Gemini Advanced теперь могут редактировать и запускать код Python непосредственно в пользовательском интерфейсе Gemini.

Пользователи Gemini Advanced теперь могут редактировать и запускать код Python непосредственно в пользовательском интерфейсе Gemini. Создание изображений по описанию. Функция доступна всем пользователям, в отличие от ChatGPT.

Функция доступна всем пользователям, в отличие от ChatGPT. Поддержка 40 языков.

Microsoft Copilot (ex-Bing)

Бесплатный доступ к премиум возможностям GPT-4. Заметим, что доступ к GPT-4 через ChatGPT открыт только платным пользователям.

Заметим, что доступ к GPT-4 через ChatGPT открыт только платным пользователям. Интеграция с продуктами Microsoft Office.

Создание музыки по описанию. Чтобы получить права на музыку и использовать ее в коммерческих целях, нужно стать премиум-пользователем.

Grok

Интеграция с X (экс-Twitter). Воспользоваться им пока могут только премиум-подписчики соцсети.

Воспользоваться им пока могут только премиум-подписчики соцсети. Многозадачность. Детище Илона Маска может обрабатывать несколько запросов и задач одновременно.

Детище Илона Маска может обрабатывать несколько запросов и задач одновременно. Обработка информации в реальном времени. Благодаря интеграции с платформой X он имеет доступ к новостям и информации в режиме реального времени. В то же время Grok пока не всегда может отличить настоящие новости от фейков и шуток.

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Ранее сообщалось, что мошенники выманили из международной компании 26 млн долларов с помощью видео на основе искусственного интеллекта. Также британская разведка спрогнозировала, к чему приведет развитие ИИ.