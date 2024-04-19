Як оновилися ChatGPT, Copilot, Gemini та Grok у 2024 році

ШІ удосконалюється щодня. Фото: urbeuniversity.edu

Жорстко конкуруючи між собою, технологічні компанії активно вдосконалюють свої продукти генеративного штучного інтелекту. Вони стають ще розумнішими та надають користувачам нові можливості.

Про це написала Liga.

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ChatGPT

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Функція доступна у вебверсії та застосунках ChatGPT для iOS та Android. Вона підтримує 37 мов і автоматично визначає мову тексту для читання. Пам'ять. ChatGPT навчиться запам'ятовувати речі, які ви з ним обговорювали, щоб покращити користувацький досвід. Наразі нова функція тестується.

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Функція доступна для користувачів платних версій чатбота — Plus та Enterprise. Розпізнавання зображень та голосових інструкцій. Користувачі ChatGPT Plus та Enterprise можуть ставити завдання голосом та демонструвати, про що ви говорите. Наприклад, чатбот може запропонувати рецепт вечері за фото, на якому можна роздивитися актуальний вміст холодильника.

Користувачі ChatGPT Plus та Enterprise можуть ставити завдання голосом та демонструвати, про що ви говорите. Наприклад, чатбот може запропонувати рецепт вечері за фото, на якому можна роздивитися актуальний вміст холодильника. Підтримка понад 80 мов.

Gemini (ex-Bard)

Інтеграція з програмами Google. Чатбот може інтегруватися з Gmail, Maps та YouTube. Відповідати на листи, планувати маршрути тощо.

Чатбот може інтегруватися з Gmail, Maps та YouTube. Відповідати на листи, планувати маршрути тощо. Налаштування відповідей. Виберіть частину тексту, яку потрібно змінити, дайте Gemini відповідні інструкції та отримайте результат.

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Користувачі Gemini Advanced тепер можуть редагувати та запускати код Python безпосередньо в інтерфейсі користувача Gemini. Створення зображень за описом. Функція доступна для всіх користувачів, на відміну від ChatGPT.

Функція доступна для всіх користувачів, на відміну від ChatGPT. Підтримка 40 мов.

Microsoft Copilot (ex-Bing)

Безплатний доступ до преміумможливостей GPT-4. Зауважимо, що доступ до GPT-4 через ChatGPT відкритий тільки для платних користувачів.

Зауважимо, що доступ до GPT-4 через ChatGPT відкритий тільки для платних користувачів. Інтеграція з продуктами Microsoft Office.

Створення музики за описом. Щоб отримати права на музику та використовувати її з комерційною метою, потрібно стати преміумкористувачем.

Grok

Інтеграція з X (екс-Twitter). Скористатися ним поки що можуть лише преміумпідписники соцмережі.

Скористатися ним поки що можуть лише преміумпідписники соцмережі. Багатозадачність. Дітище Ілона Маска може обробляти кілька запитів і завдань одночасно.

Дітище Ілона Маска може обробляти кілька запитів і завдань одночасно. Обробка інформації в режимі реального часу. Завдяки інтеграції з платформою X, він має доступ до новин та інформації в режимі реального часу. Водночас Grok поки що не завжди може відрізнити справжні новини від фейків та жартів.

Завдяки інтеграції з платформою X, він має доступ до новин та інформації в режимі реального часу. Водночас Grok поки що не завжди може відрізнити справжні новини від фейків та жартів. Просторове розуміння реального світу. Чатбот краще зрозуміє фізичний світ на зображеннях, завантажених користувачами.

Раніше повідомлялося, що шахраї виманили з міжнародної компанії 26 млн доларів за допомогою відео на основі штучного інтелекту. Також британська розвідка спрогнозувала, до чого призведе розвиток ШІ.