Выключить или перезапустить: что лучше для смартфона

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Периодическая перезагрузка полезна для смартфона, как при возникновении любых проблем с устройством, так и с профилактической целью. Но часто возникает вопрос, может лучше вообще иногда просто отключать гаджет?

Об этом написал ITechua.

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Перезапуск

Перезагрузка влияет только на программное обеспечение и не затрагивает кэш процессора. В момент перезагрузки система знает, что смартфон необходимо будет сразу включать назад, поэтому необходимо сохранить часть данных. Аппаратная часть не перестает работать, поэтому способ требует меньше времени на перезапуск и экономит часть ресурсов смартфона.

Выключение

Все процессы работы устройства останавливаются. Стирается практически весь кэш и несохраненные данные. После повторного включения телефона происходит более глубокое тестирование системы, чем после перезапуска. Это приводит к большей нагрузке на процессор и аккумулятор смартфона. Это ресурсозатратная процедура, но перезагрузка менее эффективна, если необходимо очистить систему от лишних фоновых процессов и исключить накопившиеся ошибки при запуске.

Что делать

Специалисты рекомендуют использовать оба метода в зависимости от ситуации. После установки программы или обновления системы может хватить перезапуска. Но если система часто зависает, лучше выключить устройство на время.

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