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Что лучше для смартфона — выключить или перезапустить

26 апреля 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Выключить или перезапустить: что лучше для смартфона
Что выбрать? Фото автора.
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Периодическая перезагрузка полезна для смартфона, как при возникновении любых проблем с устройством, так и с профилактической целью. Но часто возникает вопрос, может лучше вообще иногда просто отключать гаджет?

Об этом написал ITechua.

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Перезапуск

Перезагрузка влияет только на программное обеспечение и не затрагивает кэш процессора. В момент перезагрузки система знает, что смартфон необходимо будет сразу включать назад, поэтому необходимо сохранить часть данных. Аппаратная часть не перестает работать, поэтому способ требует меньше времени на перезапуск и экономит часть ресурсов смартфона.

Выключение

Все процессы работы устройства останавливаются. Стирается практически весь кэш и несохраненные данные. После повторного включения телефона происходит более глубокое тестирование системы, чем после перезапуска. Это приводит к большей нагрузке на процессор и аккумулятор смартфона. Это ресурсозатратная процедура, но перезагрузка менее эффективна, если необходимо очистить систему от лишних фоновых процессов и исключить накопившиеся ошибки при запуске.

Что делать

Специалисты рекомендуют использовать оба метода в зависимости от ситуации. После установки программы или обновления системы может хватить перезапуска. Но если система часто зависает, лучше выключить устройство на время.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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