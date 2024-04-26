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Що краще для смартфона — вимкнути чи перезапустити

26 квітня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вимкнути чи перезапустити: що краще для смартфона
Що вибрати? Фото автора.
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Періодичне перезавантаження корисне для смартфона, як при виникненні будь-яких проблем з пристроєм, так й з профілактичною метою. Але часто виникає питання, може краще взагалі інколи просто вимикати гаджет?

Про це написав ITechua.

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Перезапуск

Перезавантаження впливає лише на програмне забезпечення й не торкається кешу процесора. У момент перезавантаження система знає, що смартфон необхідно буде відразу включати назад, тому, необхідно зберегти частину даних. Апаратна частина не перестає працювати, тому такий спосіб вимагає менше часу на перезапуск та економить частину ресурсів смартфона.

Вимкнення

Всі процеси роботи пристрою зупиняються. Стирається практично весь кеш та незбережені дані. Після повторного увімкнення телефону відбувається глибше тестування системи, ніж після перезапуску. Це призводить до більшого навантаження на процесор та на акумулятор смартфона. Це ресурсозатратна процедура, але перезавантаження менш ефективне, якщо необхідно очистити систему від зайвих фонових процесів та виключити накопичені помилки при запуску.

Що робити

Фахівці рекомендують використовувати обидва методи залежно від ситуації. Після встановлення програми або оновлення системи може вистачити перезапуску. Але якщо система часто зависає, краще вимкнути пристрій на деякий час.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

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