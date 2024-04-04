Почему Ван Гог действительно отрезал себе ухо — ученые раскрыли тайну

Винсент Ван Гог на фоне своей картины. Коллаж: Новини.LIVE

Выдающийся нидерландский художник Винсент Ван Гог известен во всем мире благодаря своему уникальному художественному стилю. Он как никто другой чувствовал цвета и мог передать их на холсте. Гений сыграл большую роль в развитии постимпрессионизма. Однако прославился он еще и тем, что в возрасте 35 лет отрезал себе часть уха и принес ее в публичный дом. Самоувечье Ван Гога, пожалуй, самый известный факт из истории искусства. Однако почему он это сделал?

Более 100 лет историки и исследователи ломали головы, пытаясь найти ответ, что толкнуло художника на такой безумный поступок. Самую основательную работу провел психолог-исследователь из Калифорнийского университета в Беркли Уильям Мак-Кинли Раньян, который изучил письма Ван Гога, свидетельства очевидцев и предыдущие гипотезы, пишет Big Think.

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История начинается в 1886 году, когда Ван Гог приехал к своему младшему брату Тео в Париж. Там он познакомился и подружился со многими известными художниками, в частности постимпрессионистом Полем Гогеном.

Но уже в феврале 1888 года Ван Гог решил снова переехать, на этот раз в Арль, на юге Франции. В октябре 1888 года Гоген также переезжает в Арль по просьбе своего товарища и коллеги.

Первые девять недель оба художника жили в согласии и творили шедевры. Но творческая идиллия превратилась в постоянные ссоры и серьезные конфликты.

Ссора, ставшая толчком к безумному поступку Винсента Ван Гога, произошла 23 декабря. Тогда Ван Гог набросился с бритвой в руке на Гогена. К счастью, Ван Гог вовремя спохватился и не причинил вреда другу.

Однако после инцидента Гоген убежал в гостиницу. А вот Ван Гог остался в одиночестве со своими мыслями, грустью, стыдом, виной и гневом. Он отправился в ванную комнату, поднес лезвие к своему уху, отрезав часть.

Заботливо завернутый отрезанный кусок художник отнес в местный бордель, где отдал его женщине по имени Рэйчел. Впоследствии Ван Гога обнаружили без сознания в своем доме и отправили в ближайшую больницу с отрезанным ухом, однако местный врач сказал, что уже слишком поздно, чтобы пришить ухо назад.

Портрет Винсента Ван Гога. Фото: heirloomprintshop.com

Почему же Винсент Ван Гог отрезал себе ухо

По мнению Уильяма Мак-Кинли Раньяна, была целая совокупность факторов, которые в итоге послужили толчком к такому поступку.

Так, психолог отмечает, ни для кого не секрет, что Винсент Ван Гог имел ряд медицинских и психических проблем, включая эпилепсию, депрессию, злоупотребление алкоголем и, возможно, биполярное расстройство.

В тот момент Ван Гог испытывал особый стресс. Его старший брат Тео, оказывавший Ван Гогу финансовую и эмоциональную поддержку, женился. Итак, художник потерял определенное внимание и поддержку со стороны брата.

Вина за потасовку и попытку нанести вред другу, а также стремление привлечь внимание брата привели к эксцентричному, импульсивному акту самоувечья.

Автопортрет Ван Гога. Фото: Pinterest

Есть еще несколько гипотез самоувечья. Одна говорит, что Ван Гог хотел сделать какое-то поэтическое заявление, извращенное произведение искусства, которое в своей основе имеет такое же значение, как и его лучшие картины.

Другая теория говорит, что художник хотел воспроизвести бой быков. Он видел один в Арле и был глубоко тронут им. В конце каждого боя матадоры получали ухо быка как приз, который они демонстрировали толпе, прежде чем вручить женщине по своему выбору. Возможно, Ван Гог видел себя одновременно "проигравшим быком и победителем".

После этого инцидента художник прожил еще два года и создал несколько известных произведений, в частности, изобразил свой искалеченный вид в картинах "Автопортрет с забинтованным ухом" и "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой".

Следует заметить, что в новой книге Стивена Найфе и Грегори Уайта Смита утверждается, что на самом деле Ван Гог не намеренно застрелился в поле в Овере, Франция. На самом деле его застрелил местный парень, с которым у него были "сложные отношения".

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