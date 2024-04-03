На знаменитій картині да Вінчі виявили об’єкт, що існує насправді — фото

Леонардо да Вінчі та Мона Ліза. Зображення: Новини.LIVE

Знаменита картина італійського художника Леонардо да Вінчі Мона Ліза приховує чимало секретів та оповита містикою. Проте, вчені раз за разом відкривають нові таємниці, зашифровані митцем. Цього разу науковцю вдалося виявити на полотні об'єкт, що існує у реальному житті та розкрити місце, де була намальована Джоконда.

Так, італійський історик мистецтва, голова Національного комітету оцінки культурної спадщини Сільвано Вінчеті стверджує, що знайшов відповідь у своєму новому дослідженні за допомогою фотографій з дрона та історичних документів, пише видання Historia.

Читайте також:

Тож, міст, який видно на задньому плані картини, більше не таємничий об'єкт. Дослідник дійшов висновку, що це етрусько-римський міст Роміто ді Латеріна в провінції Ареццо в Тоскані, Італія.

Його можна помітити над лівим плечем Мони Лізи. Впродовж тривалого часу фахівці не могли встановити про точне місцезнаходження цього мосту. А його розкриття відкриває нам місце, де да Вінчі малював Мону Лізу.

Міст Роміто на картині Мона Ліза. Зображення: Le Rocca Cultural Association

Сьогодні від мосту залишилася лише одна арка, але в період між 1501 та 1503 роками він мав значне транспортне навантаження, за словами Вінчеті.

Цей міст, зведений римлянами, включав чотири арки та був частиною дороги, що скорочувала шлях між Ареццо, Фьєзоле і Флоренцією. Саме у цей час видатний художник проживав у регіоні, працюючи спочатку для Чезаре Борджіа, а потім для П’єра Содеріні, гонфалоньєра Флорентійської республіки.

Вінчеті зазначив, що зняті дроном зображення пейзажу виявили численні відповідності з описом мосту Леонардо, включаючи особливості рельєфу місцевості та звивисту течію річки Арно, так само як це зображено на картині.

Дослідження також включало віртуальну реконструкцію мосту, яка підтвердила його схожість з зображенням на портреті. Важливу роль відіграли й історичні документи, які підкріпили те, що Леонардо часто відвідував цю місцевість, особливо Ф’єзоле, де він перебував разом із своїм дядьком-священиком на ім’я Амадорі.

Аналізуючи знімки, зроблені дроном, та історичні документи, Вінчеті та його команда також впевнено встановили пейзаж, зображений у лівій частині портрета Мони Лізи. Цей пейзаж являв собою комплекс скель у верхній частині долини річки Арно, що Леонардо да Вінчі відобразив у своєму знаменитому рукописі, Кодексі Хаммера (або Кодексі Лейстера), датованому періодом між 1506 і 1510 роками.

Скелястий ландшафт біля мосту Роміто. Зображення: Le Rocca Cultural Association

Ці відкриття не лише допомагають глибше зрозуміти контекст та історію створення одного з найзагадковіших творів мистецтва, але й демонструють, як сучасні технології можуть відкривати нові горизонти в історичних та мистецьких дослідженнях.

Згадуючи про раніше відкриття Сільвано Вінчеті, можна зазначити, що він виявив інший портрет, який можливо передував Джоконді, виставленій у Луврі, і підтвердив версію Джорджо Вазарі про те, що на зображенні в образі Мони Лізи – Ліза Герардіні, дружина заможного флорентійського купця Франческо дель Джокондо.

Раніше ми писали, український математик розшифрував код да Вінчі, назвавши точну дату кінця світу.

Нагадаємо, ми розповідали, науковці відкрили таємницю створення картини "Мона Ліза". Рембрандт це теж умів.

Також ми повідомляли, що фахівці з Бразилії відтворили справжню зовнішність відомого італійського поета доби Відродження Данте Аліґ'єрі.